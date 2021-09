Los blancos pedirán que investigadora sobre Cardoso sesione en régimen secreto

El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, que representará a su partido en la comisión investigadora sobre la gestión del exministro de Turismo, Germán Cardoso, pedirá que sesione en régimen secreto o reservado, y que los legisladores que allí intervengan se abstengan de hacer declaraciones públicas hasta que finalice su actuación. El secreto también alcanzaría a las actas y versiones taquigráficas, y a las personas que sean convocados a prestar su testimonio en la comisión.

Rodríguez explicó a El Observador que se trata de una "valoración" a ser planteada a sus colegas. Lo fundamentó en el hecho de que el Frente Amplio ya decidió desde un principio llevar el caso a la Justicia. Por lo tanto, dijo, todo lo que surja a nivel de la investigadora tendrá como destino inevitable el ámbito judicial. "Lo que quiero es que el desarrollo de la investigadora sea de la forma más correcta posible, y no sea empañado por agentes externos que le quiten su verdadero objetivo", apuntó.

El planteo fue recibido en forma crítica por el Frente Amplio. "En Uruguay hay libertad de expresión", dijo Caggiani, al mostrar su sorpresa ante la iniciativa. "Lo más extraño es que quieran utilizarlo para un caso y no para otro" señaló, en referencia a otras investigadoras de este tipo. "No debería haber doble estándar".

De hecho, en el pasado cuando legisladores del Frente Amplio desde el oficialismo plantearon declarar reservadas investigadoras recibieron las críticas de los blancos. Así ocurrió en 2018, cuando con votos frenteamplistas, la Cámara de Diputados resolvió declarar “secreta” parte de la información surgida en la comisión investigadora sobre el proceso de construcción de la planta regasificadora de Puntas de Sayago. En ese momento, los blancos lo plantearon como algo inédito.

"La misteriosa empresa"

Buena parte de la bancada de diputados del Frente Amplio se congregó este jueves ante las puertas de la Fiscalía General de la Nación, para presentar el escrito de 20 páginas en el que piden abrir una investigación penal sobre la gestión del exministro de Turismo, Germán Cardoso.

El planteo, firmado entre otros por los legisladores Eduardo Antonini y Daniel Caggiani, le solicita al fiscal general Jorge Díaz indagar hechos "aparentemente delictivos" contra la Administración Pública, que involucran al actual diputado del Partido Colorado, por "varios millones de pesos".

La denuncia refiere a las acciones "perpertradas" por Cardoso durante su gestión al frente de la secretaría, entre marzo de 2020 y agosto de 2021. En términos generales, se basa en las acusaciones públicas efectuadas por el exdirector nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, al al que el Frente Amplio le solicita a Díaz la "pertinencia" de tener en cuenta su declaración como denunciante público.

El punto central que la oposición pide investigar es lo relacionado con la contratación de Kirma Services, al decir de Antonini la "misteriosa empresa" de origen estonio, contratada para la realización de la publicidad digital de la temporada 2020/21 por US$ 280 mil en forma directa, lo que fue observado pro el Tribunal de Cuentas. Un servicio del que no quedaron rastros, y que autoproclamados representantes de la firma dicen que nunca se llegó a concretar.

Este martes el nuevo ministro Tabaré Viera dijo en radio Sarandí que Kirma envió una nota "en las últimas horas" a través de la cual "retiró su oferta", ante las dificultades que se registraron para concretar la transferencia bancaria. "No quieren estar en el lío, evidentemente", afirmó el sucesor de Cardoso, aunque no ingresó en mayores detalles.

La empresa nunca llegó a cobrar el dinero debido a que el Banco República frenó el pago, porque no cumplía con los estándares anti lavado, basándose en una determinación del Texto Ordenado de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Toplaft). El semanario Búsqueda consignó que si bien Cardoso había insistido en que la empresa "no es de Estonia", si no que está en Montevideo, los supuestos representantes negaron tener representación en el país.

Cardoso afirmó además que la oferta de la firma había sido acercada por la agencia Young & Rubicam, que asesora al ministerio en su estrategia publicitaria desde hace varios años. Sin embargo, según corroboró El Observador a través del expediente administrativo y diversas fuentes del ministerio, la contratación de Kirma no estuvo precedida por ningún informe de la agencia. Además, las fuentes consultadas señalaron que el nombre de la compañía estonia surgió del entorno de Cardoso.

Antonini remarcó este jueves que la sede de esa empresa es "un cowork que está en alquiler", como había informado Búsqueda. El diputado frenteamplista sostuvo además que el ministro Viera agregó con sus declaraciones más dudas al asunto, que la investigación judicial deberá dilucidar. En ese marco se preguntó que hay atrás del desestimiento de la empresa, "de qué oferta se baja" y si es "de cobrar un trabajo que no hizo".

Díaz les prometió en que las próximas horas la denuncia será derivada a la fiscalía correspondiente, una de las especializadas en Delitos Económicos, que son las competentes para casos de corrupción. Ese fiscal será el encargado de definir si existen méritos para abrir un caso y confirmar luego si se configuró, como planteó el Frente Amplio, "malversación de fondos públicos".

Pérez Banchero, el primer citado por el FA

"Se destapó una caja de pandora, con nuevo capítulo todos los días", apuntó el diputado Caggiani, al fundamentar la decisión de la oposición de recurrir a la Justicia, más allá de la comisión investigadora que comenzará a funcionar en el Parlamento el lunes.

A juicio del legislador, esa comisión terminará convertida en una "olla de grillos" en donde no se podrá investigar seriamente, debido al mecanismo elegido para su conformación, que con los votos del oficialismo habilitó un trabajo "segmentado" que le permitirá a Cardoso ser "denunciante" en las actuaciones.

Los dos denunciantes, el frenteamplista Antonini y el colorado Cardoso, comparecerán por separado el próximo martes. Allí tendrán la oportunidad de ampliar sus respectivas denuncias. De acuerdo a lo que sugieran, la comisión definirá las primeras citaciones.

El Frente Amplio ya tiene definido el nombre de su primer invitado: será Martín Pérez Banchero. En la coalición también se apunta a las autoridades del Banco República, para que expliquen la actuación de su organismo en relación a la deuda no cobrara por Kirma.