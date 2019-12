Los cinco libros que Bill Gates recomienda leer durante las vacaciones

Como cada diciembre, el magnate Bill Gates publicó en su blog la lista de lecturas recomendadas para las vacaciones, tanto para las de estufa a leña en el hemisferio norte -como las de Gates- como para las de calor y playa. "Para estas vacaciones, elegí títulos que creo que disfrutarás de leer. Creo que son elecciones sólidas que te ayudarán a empezar el 2020 de la mejor manera", señaló.

En el último mes del año, a Gates le gusta mirar la lista de libros que leyó para captar tendencias. Este año sus lecturas fueron más de ficción que lo usual. "No fue una decisión consciente, pero al parecer me sentí más atraído por historias que me permitieran explorar otro mundo", señaló en su blog.

Actualmente se encuentra leyendo Cloud Atlas (de David Mitchell), un libro que cree inteligente pero algo difícil de seguir, y dijo que espera terminarlo para fin de año.

A continuación, los cinco libros que el fundador de Microsoft cree que disfrutarás de leer tanto como él:

Un matrimonio americano (An American Marriage) de Tayari Jones

Fue una lectura recomendada por su hija Jenn. Trata de la historia de una pareja negra del sur, cuyo matrimonio se quiebra por un "horrible incidente de injusticia". "Jones es un escritor tan bueno que logra hacerte empatizar con ambos caracteres, incluso después de que uno de ellos toma una decisión difícil", adelantó Gates.

Considera que el tema tratado es "pesado pero estimulante". Gates dijo sentirse absorbido por la historia de amor de Roy y Celestial.

Estas verdades (These Truths) de Jill Lepore

Este libro cubre la historia entera de Estados Unidos en "solo" 800 páginas. La autora, según Gates, tomó la deliberada decisión de hacer diversos puntos de vista centrales en la narrativa. "El resultado es el relato más honesto e inquebrantable de la historia estadounidense que he leído. Incluso si has leído mucho sobre la historia de Estados Unidos, estoy seguro de que aprenderás algo nuevo de estas verdades", subrayó.

Growth, de Vaclav Smil

Hace dos años, Gates escribió que esperaba con ansias nuevos libro de Vaclav Smil, así como algunos esperaban la siguiente película de Star Wars. Y al parecer, su último libro estuvo lejos de decepcionarlo. "Como siempre, no coincido con todo lo que dice Smil, pero se trata de uno de los mejores pensadores a la hora de documentar el pasado y mirar la "gran foto"".

Prepared (Preparado) de Diane Tavenner

Este libro es una guía sobre cómo preparar a los hijos para la vida después del colegio. Tavenner comparte lo que aprendió enseñando a los chicos no solo lo que necesitan para entrar a la universidad, sino aquello imprescindible para llevar una buena vida y hacer que el proceso sea fructífero.

Por qué dormimos (Why We Sleep) de Matthew Walker

De los libros que leyó este año sobre comportamiento humano, Gates destacó el que le pareció más interesante y profundo. Contó que sus hijos prácticamente lo obligaron a leerlo, pero se alegra de haberlo hecho. "Todos sabemos que dormir bien por las noches es importante. Pero, ¿qué exactamente cuenta como dormir bien? y ¿cómo hacer que esto suceda?. El autor persuadió a Gates al punto de hacerlo cambiar sus hábitos de sueño. Para los que tienen como meta mejorar su salud en 2020, este libro será un buen comienzo.