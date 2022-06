Los complejos cálculos sugeridos por Olesker que el MSP usó para distribuir a los socios de Casa de Galicia

El Poder Ejecutivo se basó en una compleja fórmula con seis indicadores, divididos a su vez en varios factores y variables, para resolver de qué manera iría a distribuir en otras instituciones a los socios de Casa de Galicia. Se trataba de una de las grandes dudas que generó el proceso de cierre de la institución, que cerró a fines de 2021 pero que sigue generando repercusiones políticas.

Los detalles fueron explicados este miércoles en Parlamento por el director general de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Alberto Yagoda.

Según el informe al que accedió El Observador el primer detalle fue considerar cuántos socios tenía cada institución receptora a setiembre del año. Luego vino el porcentaje de afiliados mayores a 65 años, tomando en cuenta que el padrón de Casa de Galicia era "especialmente envejecido". El tercer factor fue el endeudamiento de cada institución medido como el pasivo sobre la cantidad de afiliados. Finalmente, se consideró la relación entre la dotación de camas de cuidados moderados y de CTI con respecto a la cantidad de usuarios.

El siguiente paso fue elaborar parámetros para cada uno de esos indicadores. Uno de ellos fue la cantidad de usuarios. A los prestadores con menos de 100 mil afiliados se les asignó un punto, a los que tenían entre 100 mil y 150 mil medio punto y a los que tenían más de 150 mil socios se les otorgó 0,1 punto. "Claramente, se estaba privilegiando a las instituciones con menos afiliados", remarcó Yagoda.

Las instituciones recibían además un punto si la incidencia de socios mayores de 65 años en su padrón era menor al 20%. Al resto, solo 0,1. También en este caso, la intención fue dar prioridad a los padrones menos envejecidos.

Con respecto al resultado operativo sobre los ingresos, en los casos en que la incidencia era menor al 2% de adjudicada un punto, si era menor a esa cifra solo se recibía medio punto y si el resultado era negativo cero puntos. En cuanto al pasivo por afiliado, ese esquema preveía un punto por hasta $ 15 mil, medio punto cuando fuera de hasta $ 30 mil y 0,1 su superaba ese monto.

Cada institución recibía además un punto si tenía hasta 500 camas de cuidados moderados por afiliado, medio punto por hasta 700 camas, y 0,1 puntos si la relación era mayor. A los prestadores que no tenían camas propias no se les asignaba puntaje. En cuanto a las camas de CTI, el esquema fue el siguiente: un punto por hasta 2500 por afiliado, medio punto por hasta 5.000 camas, y nada si no se tenían camas propias.

La fórmula también definía diferentes ponderaciones. La cantidad de afiliados tenía una incidencia del 30%, lo mismo que los afiliados mayores a 65 años. La relación de camas de cuidados moderados recibía una incidencia de 20%, y las de CTI 10%. Finalmente, el pasivo por afiliado incidía en 5% , lo mismo que el resultado operativo.

Con todas estas variables se conformó una grilla, en la que Universal, Cudam, el Círculo Católico y el Hospital Evangélico ocuparon los primeros cuatro lugares. Por debajo de ellos se ubicó el Servicio Médico Integral (SMI), seguido de Cosem, Médica Uruguay, La Española y el Casmu. A estas instituciones se las valoró por "si estaban dispuestas" a ingresar en el plan que excluyó a Gremca, al estar asociada a La Española.

El "ejercicio" de distribuir a los socios, admitió Yagoda, fue complejo. Allí se analizó que abrir el padrón de Casa de Galicia representaba entre 3.000 y 3.500 afiliados por dígito de cédula, al tiempo que se lograba mantener la composición etaria y "garantizar transparencia".

El problema surgió cuando se agregó la mutualista Crami, de forma de atender a los usuarios de La Paz y de Las Piedras. La solución fue crear dos "bloques" de dígitos: Montevideo e Interior. El otro problema fue que los socios que recibiera cada prestador no superaran el 15% de su propio padrón, porque así lo marcaba la ley que facultó al Poder Ejecutivo a determinar las instituciones que recibirían a los socios de Casa de Galicia.

Los resultados

La "foto" fue sacada el 30 de abril, y fue considerada a la hora de terminar cuántos trabajadores podía absorber cada una de las cinco mutualistas consideradas. Además, se previó un período de 30 días, para que los usuarios pudieran objetar la distribución inicial y, eventualmente, pedir un traslado.

El resultado final: el Círculo Católico absorbió a 18.665 exafiliados a Casa de Galicia y terminó con 26% más de lo que se le había originalmente asignado. El Hospital Evangélico recibió 20% más de los que se había asignado y Crami mejoró 50%. En el resto, fue al revés: Cudam tuvo una disminución de 65%, y Universal recibió 25% menos de lo que se había previsto.

Ante la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados, el ministro interino José Luis Satdjian atribuyó el mérito de este complejo diseño al senador frenteamplista y exministro Daniel Olesker, que la sugirió en una de las reuniones que la oposición mantuvo con el ministerio cuando ya se avecinaba el desafío de distribuir a los usuarios.

"Podemos discrepar con algunos criterios, pero no podemos discrepar en cuanto a que la información es clara, que los cálculos se hicieron en base a los padrones de los usuarios de las mutualistas y que se buscó fortalecer al sistema", dijo. "Acá no se benefició a ningún prestador ni se buscó la tendencia hacia otro".