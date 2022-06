Los contactos informales del avión iraní con Ancap para cargar combustible en Uruguay

El avión venezolano-iraní que intentó aterrizar sin éxito en Uruguay para cargar combustible y seguir su viaje a Argentina, mantuvo contactos informales con Ancap para cargar combustible en el Aeropuerto de Carrasco antes de que se le negara el descenso en territorio nacional.

Una fuente de Ancap informó a El Observador que todo lo relativo este avión se tramitó “por los canales comerciales normales”. Eso significó un contacto de un intermediario –al que definió como “alguien habitual del rubro”– que consultó por suministro.

“Pero cuando se solicitó que definiera forma de pago, se acabó el contacto con Ancap, o sea, no llegó a colocarse ni una orden de pedido”, explicó la fuente.

Y agregó: “A nosotros nos pueden consultar mil clientes. Luego, se chequea cuando se concreta el pedido formalmente. Eso acá no llegó a ocurrir y si no tiene autorización para operar en Uruguay, no hay posibilidad de suministro”.

La fuente puntualizó que la consulta se realizó antes de que el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) no permitiera el aterrizaje de la aeronave. La decisión la tomó el ministro Javier García en cuatro minutos, tras una llamada que recibió de su par de Interior, Luis Alberto Heber.

El jerarca del Interior había recibido de los servicios de inteligencia de Paraguay información que establecía que el país estaba ante una firma venezolana con conexiones con Irán y que tanto la aeronave como parte de su tripulación, tenían antecedentes de apoyo logístico a organizaciones consideradas "terroristas" a nivel internacional como la Guardia Revolucionaria de Irán y la Fuerza al-Quds.

Sin éxito, la aeronave de 300 toneladas –que aguardaba con trayectorias en círculos sobre el Río de la Plata– volvió a Ezeiza. Desde entonces, se encuentra retenido y la Justicia argentina lo investiga, así como también a los cinco iraníes y 14 venezolanos que llevaba a bordo.

¿Por qué no cargó combustible en Argentina?

Conviasa, la compañía dueña del avión Boeing 747 que intentó aterrizar en el Aeropuerto de Carrasco, está incluida en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), pero la compañía mantiene en funcionamiento viajes comerciales de pasajeros, por los que el combustible no le es negado. Particularmente, el combustible le fue negado a esta aeronave porque mantiene la matricula con la que fue sancionada cuando le pertenecía a Mahan Air, la compañía iraní que se lo vendió a Venezuela.

La OFAC, determina a los países y regímenes terroristas que significan una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, y las compañías petroleras manejan este listado.

Por tal participación, las petroleras YPF, Shell y Axion se negaron a proveerle combustible en Ezeiza. Por lo que la aeronave, en la que viajaban cinco iraníes y catorce venezolanos, solicitó aterrizar en Uruguay para una escala técnica. Administrativamente, el plan de vuelo fue aprobado, hasta que las alertas llegaron a oídos de autoridades uruguayas, mientras la aeronave estaba en el aire, y el avión debió regresar a Buenos Aires.

"Para nosotros era altamente inconveniente que ese avión llegara sin ningún objeto y sin ninguna razón a nuestro país. Venía a cargar combustible porque no le cargaban en Argentina. ¿Y por qué no le cargaban? Esa es una parte de la investigación que se hará en Argentina", dijo entonces el ministro Luis Alberto Heber en rueda de prensa.