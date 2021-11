Los controles que anunció Heber para evitar una “batalla campal”: así será el operativo para la final de la Libertadores

El operativo del Ministerio del Interior para la final de la Copa Libertadores 2021, que se jugará en el Estadio Centenario el próximo sábado a las 17:00 horas, tendrá su primera etapa este miércoles: el operativo de control en la frontera iniciará en menos de 24 horas, pese a que el mayor flujo de hinchas de Palmeiras y Flamengo –ambos equipos brasileños– pasará por las fronteras desde el viernes en adelante, según prevén las autoridades.

La policía desplegará 1.500 efectivos para el operativo de la final en los alrededores del Estadio Centenario, que estará reforzado con funcionarios de otros departamentos. En total, los policías serán unos 4 mil. Maldonado, San José y Maldonado pondrán a disposición la mayoría de sus recursos para tener una acorde presencia policial en esos departamentos donde también hinchas brasileños han alquilado estadías o ya están instalados.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que “ya hay gente en nuestro país que está haciendo turismo previo, que no reviste peligro”. “Procuramos tener la posibilidad de que no tengan encontronazos con barras más fanatizadas. Pero ya hay un despliegue amplio de turistas”, puntualizó.

Las autoridades realizaron una conferencia de prensa este martes, donde insistieron en que la seguridad en Montevideo no se verá alterada porque la ciudad es la prioridad, ante miles de hinchas que llegarán para el fin de semana. Tampoco se alterará el servicio por cubrir el servicio del estadio, añadieron.

El Estadio Centenario, con capacidad para recibir 63 mil espectadores, aún tiene disponibilidad de entradas que se pueden comprar en Uruguay. Los parciales de Flamengo ocuparán la tribuna Colombes, cuyas localidades están vendidas en un 95%. En tanto, los hinchas de Palmeiras utilizarán la tribuna Ámsterdam, para la que ya se vendió más de la mitad de las entradas disponibles. También está previsto que ingresen hinchas a la tribuna Olímpica, con un pulmón de público local.

El objetivo de la policía que es evitar que ingresen hinchas con intenciones de enfrentamiento o confrontación. Para eso habrá dos anillos de seguridad en las inmediaciones del estadio, así como puntos que ya están designados para la concentración de los hinchas. Los parciales de Palmeiras irán a la zona del Parque Rodó el sábado, mientras que los de Flamengo, tendrán su lugar en el Parque Roosevelt.

El día del partido la policía hará la zona de exclusión y un “barrido”, por lo que no podrá haber personas durmiendo, vendedores ambulantes ni personas ajenas al encuentro, explicó Richard Cabral, jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional. Ese procedimiento comenzará a la hora 6:00 del sábado.

Detalles del operativo policial



La policía permitirá el ingreso con termo y mate, bombos o tambores, carteras, mochilas y riñoneras o bolsos chicos, y banderas de hasta dos por un metro. En tanto, estará prohibido ingresar con bengalas, papel picado, humos, botellas, bebidas alcohólicas, objetos peligrosos (armas blancas, punzantes o tijeras), paraguas o radios.

Disposiciones de la policía para el ingreso al estadio

Los ómnibus con hinchas de Flamengo deberán estacionar en Av. Centenario entre Av. Italia y Av. 8 de Octubre, mientras que para los ómnibus de Palmeiras, será en Av. Ricaldoni entre Cataluña y Av. Ramón Benzano.

Los ingresos terrestres al país serán por dos vías: por Río Branco (Cerro Largo) y por Barra del Chuy (Rocha), dependiendo de las hinchadas. La policía brasileña hará canalizaciones y organizará el momento en que ingresarán a Uruguay. Por Río Branco ingresarán los ómnibus de Flamengo y por la Barra del Chuy, los de Palmeiras.

Heber señaló: “Va a haber puestos de control en rutas, (para) seguir identificando y ver que no se nos haya escapado gente que no aceptamos; que ingrese a nuestro país con esa actitud de inadaptados, que hace (de) esta fiesta una especie de guerra. Entonces vamos a extremar controles para que no suceda que gente que está en listas negras pueda ingresar a nuestro país y hacer de esto una batalla de campal que no estamos dispuestos a tolerar”.

Además recordó que “la experiencia de la Copa Sudamericana y la final (femenina del fin de semana pasado) fue bastante pacífica”. “No hubo consecuencias de enfrentamientos. Veremos cómo se comporta la gente. La experiencia ha sido buena: (los hinchas) llenaron restaurantes, estuvieron en hoteles, se vieron previamente. Por supuesto que vamos a estar muy alertas”, expresó.

La conferencia de prensa se hizo para “anunciar a la opinión pública lo preparado que estamos”, dijo el ministro.

Ministerio del Interior

Heber encabeza una conferencia de prensa este martes, por detalles del operativo de seguridad para la final de la Copa Libertadores

Por su parte, Richard Cabral, jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, dijo que en shoppings, restaurantes y varios puntos de la ciudad, la presencia policial será “importante”. Agregó que, por cómo está organizado el operativo, cualquier cruce entre barras solamente sería intencionado. “Cualquier situación de enfrentamiento entre barras es intencional y la policía va a actuar sobre eso. No se va a permitir ese tipo de situación”, remarcó.

Ingreso aéreo y trámites

Las instalaciones y algunos servicios de Montevideo, cinco días antes de la final ya notan un movimiento inusual. Respecto al tránsito aéreo, el Aeropuerto de Carrasco colmó su capacidad para recibir chárters, según informó el ministro del Interior, Luis Alberto Heber.



No obstante, hay disponibilidad para recibir vuelos chárter en el Aeropuerto de Laguna del Sauce (Maldonado).



Añadió que en la web del Ministerio del Interior está disponible un sitio para adelantar trámites de ingreso al Uruguay. El objetivo es que las personas puedan colaborar en agilizar sus trámites y así, evitar aglomeraciones, principalmente en los puntos terrestres, donde habrá un refuerzo de los controles, afirmó.