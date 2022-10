Los dibujitos uruguayos que serán juguetes en China, estarán en mochilas europeas y sueñan con su propia película

Esta historia comienza al revés. Cuando el personaje de un cuento, película, programa de televisión o videojuego tiene éxito, es frecuente que trascienda su universo y llegue a estar presente en diversos rubros. Es así que los protagonistas de la historia se convierten en muñecos, peluches, stickers y sus caras llegan a estar en vasos, luncheras, cuadernos y un largo etcétera. El éxito busca ser replicado en otros negocios y, así, amplificar el fenómeno.

Pero el camino que inició la empresaria uruguaya Agustina Roig fue el inverso. En 2014, Roig era vendedora de etiquetas para marcar las pertenencias. “Necesitaba incorporar personajes a esas etiquetas para llegar a los niños, pero no tenía la autorización —claramente— de utilizar a los personajes de las licencias más populares”, dijo la empresaria a Café & Negocios.

Fue entonces cuando Roig, que es diseñadora gráfica, decidió crear sus propios personajes. Aunque inmediatamente se preguntó: "¿Por qué los chicos van a querer usar etiquetas con mis dibujitos, y no con los dibujitos que ya conocen?". Entonces, Roig empezó a crear diversos "dibujitos" —como ella los llamó— bajo una misma identidad, con la finalidad de que los niños se identificaran con alguno de ellos. Este fue el punto de inflexión. A partir de ese momento, la diseñadora gráfica tuvo "éxitos y fracasos”, pero su ascenso fue notorio.

Los personajes comenzaron a aparecer en las etiquetas que “los niños querían para marcar sus pertenencias”, narró Roig. Hasta que la madre de una de las niñas le comentó que a su hija le gustaba mucho la ilustración: “¿No tenés una botellita con el personaje de la bailarina?”, le preguntó.

me!Humanity

Niña con remera de me!Humanity

Roig comenzó a pensar cómo hacer para generar más productos con sus personajes. "Ahí me di cuenta de que tenía que entrar en un mundo nuevo, el de licensing entertainment", reconoció la diseñadora gráfica. Este modelo de negocio permitió que Roig contará a quien se dedique a producir, por ejemplo, caramañolas y así conseguir que el fabricante fabrique estos productos con los personajes.

"Cuando comencé a investigar más sobre este mundo me di cuenta de que estaba muy lejos de conseguir lo que quería", reconoció la empresaria. Eso que ella quería y estaba lejos de conseguir era un colección de personajes con un nombre y un concepto detrás que, además, estén en la televisión o en un videojuego famoso para que sean conocidos. Y, así, conseguir toda la popularidad que se necesitaba para que el niño eligiera el producto con su creación, porque de esta manera los licenciantes iban a invertir y producir productos. Así nacieron los me!Humanity.

Roig trazó este camino y comenzó a definir los pasos que debía seguir para alcanzar su objetivo. "Fui a los supermercados a fijarme de dónde eran los productos de bazar que se encontraban a la venta. Todos decían hecho en China hasta que en una oportunidad me topé con uno que decía hecho en Uruguay", narró Roig. La diseñadora buscó en internet a esa empresa, los contactó y logró una reunión.

"Si yo pongo en la góndola un producto con un dibujo que no se vio en la tele, no me lo van a comprar nunca, pero lo que me sucede con tus personajes es que uno tiende rápidamente a identificarse", le respondió el ejecutivo a la emprendedora, que en ese momento también le comentó en qué dibujo él se reflejaba.

En 2016, la empresa probó producir una partida de productos de bazar con los me!Humanity y "su venta fue brutal", recordó Roig, quien además agregó que "esa fue la primera explosión".

me!Humanity

Patines de me!Humanity

El próximo fue un licenciante de cuadernos. La idea tuvo éxito, por lo que se incorporaron cuadernos y luego carpetas con las ilustraciones. Después llegaría el turno de los peluches de me!Humanity de la mano de la empresa Phi Phi Toys Uruguay. "Al principio no se vendieron muy bien, no funcionaron", contó la empresaria. "Hasta que el licenciamiento comenzó a crecer y no dejaron de producir peluches hasta el día de hoy", acotó.

Hoy por hoy, las creaciones de la uruguaya se encuentran en peluches, patines, bicicletas, loncheras, mochilas, sillas de bebé, cuadernos, agendas. Muchos de los productos se fabrican en el mercado local y otros en China.

El 2018 significó otro espaldarazo para Roig. La creativa se presentó en la editorial Santillana con la idea de diseñar libros para niños, que además ayudó a escribir. En esa instancia se publicaron cinco libros, que abordan diversos temas como los valores y el autoestima.

Precisamente este martes, Roig lanzó otros siete libros con sus personajes también bajo el sello Santillana. En esta colección, los me!Humanity cuentan que "cada uno de nosotros tiene el poder de elegir cómo pensar, reaccionar y actuar frente a las situaciones", indicó Roig. "Los me! revelan su fórmula secreta para darnos confianza y valor", agregó.

La empresaria confirmó que cedió los derechos digitales para que sus obras lleguen a toda Latinoamérica. Los libros también estarán disponibles en la plataforma Ceibal para los niños uruguayos.

En la actualidad, el emprendimiento uruguayo me!Humanity cerró un acuerdo con IMC Licensing, una empresa que le va a permitir a la uruguaya llevar a sus personajes en forma de peluches a los países de Latinoamérica. Además, la empresaria confirmó que los agentes están delineando su estrategia para que las ilustraciones se imprimen en varios productos (como sucedió en Uruguay) para ser distribuidos en Argentina.

Asimismo, Roig firmó un acuerdo con la empresa CP Brands, que está produciendo "en este momento" mochilas, luncheras, cartucheras y cuadernos. Los productos escolares estarán a la venta en toda la comunidad europea de cara al próximo año lectivo.

Sin embargo, el acuerdo más grande —en cuanto a cantidad de productos— es el que Roig asumió con una empresa china, que le permitirá vender los me! en formato de juguetes de plástico. Los productos no solo se venderán en el mercado más grande de Asia —y del mundo—, sino que también estarán disponible en Indonesia, Malasia y Singapur.

Muestra inicial de uno de los plastic toys, que se comercializarán en Asia

Este contrato le asegura a la startup uruguaya una ganancia fija de US$ 60 mil que se sumará al 12% de las ventas que se generen en Asia.

Los productos disponibles para la comercialización con la imagen de los me! abarcan, más allá de los juguetes plásticos que se producirán en principio, indumentaria, bazar, videojuegos, entre otros. Esta empresa china será la encargada de producir, distribuir y comercializar. El agente que representa a la marca uruguaya es el encargado de controlar y auditar las operaciones, por las que también se ve beneficiado, indicó la empresaria.

"Los me! están conquistando el mundo", dijo Roig entre risas sobre los 550 personajes uruguayos, después de reconocer los altibajos que tuvo que superar en su camino.

¿Cómo es el modelo de éxito de Roig? Visualizar su objetivo final: llegar a la pantalla grande con sus personajes, y fijarse metas más cortas que le permitan avanzar en esa dirección. "Nada es imposible si lo soñás y trabajás para lograrlo", sostuvo Roig, que ya tuvo "el honor" de reunirse en persona y por videollamada con autoridades de Disney Latinoamérica.

Aún no hay nada cerrado con la corporación. Pero la empresaria uruguaya sostiene: "Es algo que lleva tiempo, pero no tengo dudas de que voy a llegar a eso", concluyó Roig, que ya tiene escrito el guion de la película.