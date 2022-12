Los diez acontecimientos en el mundo que marcaron 2022 encabezados por la guerra de Ucrania

Putin invade Ucrania. El 24 de febrero, el presidente ruso Vladimir Putin ordena invadir Ucrania y abre una crisis inédita desde el final de la Guerra Fría. Ante los países de la OTAN que manifiestan su apoyo a Ucrania, el jefe del Kremlin amenaza con usar el arma nuclear, y se dice dispuesto a emplear "todos los medios". El conflicto provoca el mayor flujo de refugiados en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y cuesta la vida de miles de soldados y civiles. Putin, que dice querer "desnazificar" Ucrania. La Unión Europea (UE), Reino Unido y Estados Unidos imponen sanciones a Moscú que endurecen sucesivamente y entregan armas a Ucrania, que además obtiene el estatus de candidato a la UE. Las tropas rusas renuncian al inicio de la invasión a rodear la capital, Kiev. La guerra desata el miedo a una crisis alimentaria mundial, por el bloqueo marítimo impuesto por Rusia en el mar Negro. En julio, un acuerdo permite a Ucrania retomar sus abundantes exportaciones de cereales. En septiembre, Putin decreta la movilización de unos 300.000 reservistas y firma la anexión de cuatro territorios ucranianos total o parcialmente ocupados. Tras el abandono de la región de Járkov, Moscú ordena a inicios de noviembre la retirada de Jersón, en el sur de Ucrania. Rusia lanza cientos de ataques contra la red energética ucraniana en la antesala del invierno.

Inflación alimentada por la crisis energética. La subida de los precios, iniciada en 2021 por los problemas en las cadenas de suministro combinados con la fuerte demanda al calor de la recuperación post pandemia, se acelera en 2022 y alcanza niveles inéditos en décadas. La inflación podría alcanzar el 8% en el cuarto trimestre en los países del G20, un lastre para el crecimiento, que además incrementa los costes de producción de las empresas. La inflación se ha visto acentuada por la guerra de Ucrania, que sumió a Europa en una profunda crisis energética. En respuesta a las sanciones, Moscú multiplicó las represalias, reduciendo sus exportaciones de gas a la UE, en particular a Alemania e Italia. La guerra también hizo subir los precios de los cereales, y por extensión los piensos para animales. Para frenar la inflación, la Reserva Federal estadounidense subió sus tipos de interés desde marzo, lo que encarece el crédito otro tanto. El Banco Central Europeo también endureció su política monetaria.

Giro sobre el aborto en Estados Unidos. En junio, la Corte Suprema de Estados Unidos devolvió a cada estado de la Unión la potestad de prohibir el aborto en su territorio, y enterró así su fallo de 1973 en el caso "Roe v. Wade", que lo había establecido como un derecho constitucional. Tras este giro, una veintena de estados prohíben totalmente o limitan seriamente el derecho al aborto. El asunto se impone en la campaña de las legislativas de noviembre. Los resultados de los comicios no generan la ola conservadora que esperaban los simpatizantes del ex presidente Donald Trump. Los demócratas mantienen el control del Senado, y los republicanos logran una estrecha mayoría en la Cámara de Representantes. Trump anuncia su candidatura para la presidencial de 2024. La carrera de los republicanos se anuncia competitiva, en particular con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, nueva estrella de la derecha estadounidense. Trump podría verse además golpeado por la justicia, que en noviembre designó a un fiscal especial para ocuparse de dos investigaciones en su contra. El informe final de la comisión de investigación parlamentaria sobre el asalto del Capitolio el 6 de enero de 2021 concluyó afirmando que ex presidente no debería volver a ocupar un cargo público, tras incitar a sus partidarios a la "insurrección".

Inestabilidad política en Reino Unido. Tras una sucesión de escándalos y dimisiones, el primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, presentó su dimisión en julio. Liz Truss fue oficialmente nombrada para sucederlo en Downing Street, en una ceremonia con la reina Isabel II dos días antes de la muerte de la monarca el 8 de septiembre después de 70 años de reinado. El día 10, Carlos III fue proclamado rey. Truss, la primera ministra más efímera de la historia moderna del país, aguantó apenas 44 días en el cargo y dimitió tras provocar una crisis política y financiera con su programa económico. Rishi Sunak llegó al poder a fines de octubre, en una inestabilidad sin precedentes en Reino Unido. Es el quinto jefe de gobierno británico desde el referéndum sobre el Brexit de junio de 2016. El ex banquero y ex ministro de Finanzas, de 42 años, afronta desafíos gigantescos, entre ellos una inflación del 10%, huelgas por el encarecimiento del costo de vida y un sistema público de salud en crisis.

Fenómenos climáticos extremos. En 2022 se multiplican los desastres ligados al cambio climático. El verano fue el más cálido jamás registrado en Europa, con récord de temperatura que provocaron sequías e incendios. Más de 660.000 hectáreas de bosques ardieron entre enero y mitad de agosto en la UE. Los glaciares de los Alpes sufieron una pérdida de masa histórica. Al menos 15.000 muertes son directamente imputables a este calor extremo en Europa, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). China también batió récords de calor en agosto, y la sequía amenazó con el hambre en el Cuerno de África. Los incendios y la deforestación también alcanzan máximos en la Amazonía brasileña. En Pakistán, unas inundaciones históricas debido a un monzón de proporciones anormales mataron a más de 1.700 personas y obligaron a desplazarse a ocho millones. Un tercio del país se ve anegado. Si se confirman las proyecciones para este año, los ocho años de 2015 a 2022 serán los más cálidos jamás registrados, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Tras unas duras negociaciones, la conferencia del clima de la ONU de Egipto (COP27) concluyó el 20 de noviembre con un acuerdo político para crear un fondo con el que compensar a los países más vulnerables por las pérdidas y los daños sufridos a causa del cambio climático.

Revueltas en Irán. El 16 de septiembre, Mahsa Amini, una kurda iraní de 22 años, fallece en un hospital tres días después de haber sido detenida por la policía de la moral por incumplir el código vestimentario para las mujeres en Irán, que impone cubrirse el cabello en público con un velo. Su muerte desata manifestaciones en todo Irán, las más importantes desde la revolución de 1979. Las jóvenes son la vanguardia de las protestas. Muchas se quitan sus velos y los queman. Las revueltas se extienden a las universidades y los colegios, pese a la represión. Las autoridades informan de más de 300 muertos y una ONG con sede en Noruega cuenta al menos 469. A inicios de diciembre, el poder hace un gesto anunciando la disolución de la policía de la moral. Pero al mismo tiempo la justicia iraní ejecuta en la horca a dos jóvenes condenados por hechos relacionados con las manifestaciones.

Tercer mandato para Xi y protestas contra el "cero covid" en China. El presidente chino, Xi Jinping, obtiene en octubre un tercer mandato consecutivo al frente del Partido Comunista, y se convierte en el dirigente más poderoso de la China moderna.

Xi Jinping mantiene la rivalidad con Estados Unidos. Las tensiones en el estrecho de Taiwán alcanzan su mayor nivel en décadas tras la visita a la isla en agosto de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. China realiza maniobras militares terrestres y marítimas. Joe Biden afirma que sus tropas defenderán Taiwán si fuera invadida por China continental, que la considera como parte de su territorio. La estrategia "cero covid" del país, provoca a fines de noviembre manifestaciones. Las autoridades reaccionan reprimiendo, pero luego deciden poner fin a la política de restricción ambulatoria. Los casos de coronavirus se disparan en el país y ponen a los hospitales en apuros.

Balance en claroscuro para la extrema derecha. Después de cuatro años en el poder, el mandatario ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, es derrotado por estrecho margen por Lula en la segunda vuelta el 30 de octubre. Lula asume el 1 de enero y será un gran impulso para la izquierda latinoamericana, que en 2022 se anotó la histórica victoria de Gustavo Petro en Colombia. En Europa, en cambio, los ultraconservadores obtuvieron importantes éxitos en las elecciones legislativas de varios países, empezando por la cuarta victoria consecutiva del nacionalista húngaro Viktor Orban en abril. En Francia, la Agrupación Nacional de Marine Le Pen logró un avance histórico en junio, y se convirtió en el primer partido de oposición en la Asamblea Nacional, donde el presidente Emmanuel Macron perdió la mayoría absoluta. En Suecia, el partido nacionalista y antiinmigración Demócratas Suecos fue el gran vencedor de las elecciones legislativas de setiembre, de las que salió como la segunda fuerza política del país. En Italia, Giorgia Meloni logró una victoria histórica en setiembre con su partido posfascista Fratelli d'Italia, y en octubre asumió como jefa de gobierno.

Esperanzas de paz en Etiopía. Después de dos años de conflicto, el gobierno federal etíope y las autoridades rebeldes de la región del Tigré (norte) firman el 2 de noviembre en Pretoria un acuerdo de "cese de las hostilidades" que se espera ponga fin a una guerra descripta como "una de las más sangrientas del mundo". Los combates se habían reanudado a fines de agosto, al cabo de cinco meses de tregua. El conflicto opone desde noviembre de 2020 a Etiopía, apoyada por fuerzas de la vecina Eritrea, y a las autoridades rebeldes del Tigré. La contienda ha estado marcada por posibles crímenes contra la humanidad cometidos por "todas las partes" según la ONU, y obligó a desplazarse a más de 2.000.000 de etíopes. Además de un desarme de los rebeldes, el acuerdo de paz debe permitir la llegada de ayuda humanitaria al Tigré, casi aislado del mundo y cuyos 6.000.000 de habitantes llevan más de un año sometidos a una seria penuria de comida y medicamentos. El primer convoy de ayuda humanitaria desde agosto llegó a la región el 16 de noviembre.

Catar, criticado anfitrión del Mundial de fútbol. La organización del Mundial de fútbol de 2022 en Catar, del 20 de noviembre al 18 de diciembre, le granjeó al país anfitrión una lluvia de críticas. El primer país árabe en organizar este acontecimiento fue criticado por su trato a los trabajadores extranjeros, la comunidad LGBTQ y las mujeres. Pero también por el uso de la climatización en sus estadios, en estos tiempos en los que se multiplican los llamados al ahorro energético como parte de la lucha contra el cambio climático. Buena parte de las críticas apuntan a la situación de los trabajadores migrantes, un factor esencial en un país donde los ciudadanos de Qatar son solo el 10% de una población de 3.000.000 de habitantes. El diario The Guardian y defensores de derechos humanos hablan de miles de muertos en accidentes en las obras del Mundial, una cifra que el gobierno desmiente. La eurodiputada griega Eva Kaili, que tenía en su casa de Bruselas bolsas repletas de billetes, es imputada en un escándalo de corrupción que implica a Catar. El domingo 18 de diciembre, después de 36 años de espera, 120 minutos de juego y una tanda de penales, la Argentina de Leo Messi gana su tercer mundial de fútbol frente a Francia, defensora del título.