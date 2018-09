Los dirigentes se pelean, los jugadores se cotizan

Desde hace mucho tiempo el mundo busca respuesta a lo inexplicable. ¿Qué hay en Uruguay? Los éxitos de la selección uruguaya llevaron a que muchas personas del exterior vengan al país en procura de la fórmula.

Cuando llegan al Complejo Celeste se sorprenden. Esperan una “fábrica” más grande, con otra infraestructura. Pero allí, donde entrenan las selecciones celestes, no destacan los lujos sino que se aprovecha al máximo lo que se tiene.

Y entre las primeras cosas que se les muestra a las personas del exterior está al parrillero. Sí, por curioso que resulte, se les explica el significado que tiene para los uruguayos el fuego prendido y estar todos alrededor.

“Cuando viene gente de otras asociaciones mostramos el parrillero con tanto orgullo, y se van con eso de que acá hay tanta pasión. Y después cuando les mostramos el fogón, donde yo les cuento lo que culturalmente significa para nosotros prender un fueguito, no lo pueden creer. Claro que hay plus”, dijo el intendente del Complejo Celeste, Claudio Pagani, en el libro Maestro el legado de Tabárez.

Por estos tiempos donde la política invadió el fútbol y los que visten de traje dominan la escena, hay detalles que pasan desapercibidos. Es que se discute más de estatutos, votos de asamblea, repartos de dinero, que de la pelota.

Y pocos fueron los que percibieron que en las últimas dos semanas tres futbolistas uruguayos fueron adquiridos por clubes grandes y poderosos en Europa. Los jóvenes Ronald Araújo, Franco Israel y Diego Laxalt fueron fichados por tres equipos que son potencia a nivel mundial como Barcelona, Juventus y Milan.

Por curioso que resulte la tierra sigue dando buena siembra.

¿Qué hay? ¿Qué tiene el jugador uruguayo? Son respuestas que las tendrán los que los vienen a buscar. Pero un simple repaso permite concluir que, a pesar de los innumerables problemas, en los últimos tiempos desembarcaron en Uruguay clubes como Real Madrid, Barcelona, Juventus, Milan, Liverpool y Manchester City.

Y al margen de las mediáticas peleas que protagonizan los dirigentes, Federico Valverde se fue a Real Madrid, Santiago Bueno y Ronald Araujo a Barcelona, Diego Laxalt a Milan, Rodrigo Bentancur y Franco Israeal a Juventus, Sebastián Coates a Liverpool. Y por si fuera poco el grupo City puso su pie en Uruguay sellando un acuerdo con Torque.

“Parte de eso lo da la selección con su coherencia, su forma de trabajar y sus resultados”, reveló el técnico de la celeste Fabián Coito a la hora de hablar del reciente pase de Araújo a Barcelona.

El pase del capitán de la Sub 20 de Uruguay causó sorpresa en propios y extraños. Con escaso recorrido en divisiones formativas, ascendió rápidamente al primer equipo de Rentistas, hasta que Boston River se lo llevó.

Según reveló su entrenador Alejandro Apud a Referí, Araújo es un pichón de Godín: “Un zaguero rápido, fuerte, bueno en el uno contra uno, buen juego aéreo. Tienen todas las características para ser jugador europeo, si sigue por ese camino va a ser el sustituto de Godín”.

Hay quienes atribuyen esto a la forma de pensar del jugador que se forma con la piel dura y curtida por las dificultades.

Antes del Mundial de Rusia, Eduardo Acevedo le decía al semanario Voces algo que invitaba la reflexión.

“Acá jugás por la vieja, por el viejo, por el honor. En el exterior no es así, es un deporte, una profesión, y ya está. El día en que perdamos eso estamos en el horno. Somos tres millones, y jugamos en la cancha de Juventud, en la cancha de Rampla. No jugamos en el San Siro, en el Giuseppe Meazza, en Wembley ni en el Parque de los Príncipes. No tenemos un vestuario de doscientos cuarenta metros cuadrados: tenemos dos contenedores. Si triunfás acá, triunfás en cualquier lado”. l