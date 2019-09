Los ganadores y los momentos destacados de los Emmy, que consagraron a Game of Thrones

La temporada final de Game of Thrones, la miniserie Chernobyl, y la segunda temporada de la serie británica Fleabag fueron las grandes ganadoras de la edición 2019 de los premios Emmy, que reconocieron a lo más destacado de la televisión y el streaming de los últimos doce meses. En una ceremonia que al igual que los pasados Oscar no tuvo un anfitrión, lo que llevó a un desarrollo extraño, lo más destacado estuvo en los premiados, tanto por la calidad y el reconocimiento a algunos de los intérpretes más destacados, como por algunos discursos que se dieron durante la noche del domingo.

AFP

Mientras que la comedia creada por la actriz y guionista Phoebe Waller-Bridge (ganó como Mejor actriz de comedia, además) fue una ganadora más sorpresiva (aunque no por su calidad, ya que la temporada premiada es excelente), en el caso de Game of Thrones y Chernobyl el resultado estaba dentro de lo esperado. La miniserie de HBO sobre el desastre nuclear ocurrido en Ucrania en 1986 no solo acaparó la charla durante las semanas que se emitió, y despertó un nuevo interés en el episodio, sino que también ha sido uno de los relatos más destacados del año en la pantalla televisiva.

En tanto que el premio a Game of Thrones seguramente se debió más a su despedida de la pantalla, como un reconocimiento a su impacto y legado televisivo que al nivel de su temporada final, irregular y apresurada. La serie, la más ganadora de la historia de los premios, se llevó también una estatuilla con el nombre de Peter Dinklage, el actor que interpreta a Tyrion Lannister, y que fue reconocido como Mejor actor de reparto en drama.

"Estos últimos 10 años han sido los mejores de nuestras vidas, para todos los que trabajaron con nosotros en esto, no puedo creer que terminamos, no puedo creer que lo que hicimos todos juntos se acabó. Nunca volveremos a ver algo así", dijo David Benioff, uno de los creadores de la ya legendaria serie junto a D.B. Weiss.

Billy Porter, el primer hombre gay en recibir un premio a Mejor actor dramático por Pose, Jodie Comer como mejor actriz dramática por Killing Eve, y Bill Hader, que repitió con respecto a 2018 como Mejor actor de comedia por Barry, fueron otros de los triunfadores de la jornada.

"Como artistas somos quienes conseguimos cambiar la estructura molecular de los corazones y las mentes de las personas que viven en este planeta", dijo Porter al recibir su premio.

Discursos destacados

Michelle Williams: "La próxima vez que una mujer, especialmente una mujer de color, te diga lo que necesita para hacer su trabajo, escúchala, créele. Algún día te dará las gracias por permitirle ser exitosa gracias a su ambiente de trabajo y no a pesar de él" #Emmys #EmmyTNT pic.twitter.com/IVPITYPTEU — RodrigoSaavedra (@Ro_SaavedraM) September 23, 2019

Los discursos de algunos de los ganadores fueron los puntos destacados de la jornada. En particular los de Jharrel Jerome, que se llevó el premio a Mejor actor en una miniserie por Así nos ven, de Netflix, y la actriz Michelle Williams, que ganó en la misma categoría aunque en su versión femenina, por su labor en Fosse/Verdon.

Jerome usó su momento en el escenario para rendir homenaje a los personajes reales que inspiraron la serie, "los cinco de Central Park", un grupo de jóvenes afroamericanos que fueron arrestados y encarcelados equivocadamente por una violación.

AFP

Mientras, Williams lanzó un reclamo por el pago igualitario. "Quiero dar las gracias a FX y a Fox 21 Studios por apoyarme completamente y por optar por el pago igualitario, porque entendieron que dar valor a una persona la empodera para contactar con su valor inherente. ¿Y dónde ponen este valor? En su trabajo. Así que la próxima vez que una mujer, especialmente una mujer de color -que cobra 52 centavos por cada dólar que cobra un actor hombre y blanco- te diga lo que necesita para hacer su trabajo, escúchala, cree en ella".

Lista completa de ganadores

- Mejor serie dramática: Game of Thrones

- Mejor comedia: Fleabag

- Mejor actor dramático: Billy Porter, Pose

- Mejor actriz dramática: Jodie Comer, Killing Eve

- Mejor actor de comedia: Bill Hader, Barry

- Mejor actriz de comedia: Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

- Mejor actor de reparto dramático: Peter Dinklage, Game of Thrones

- Mejor actriz de reparto dramática: Julia Garner, Ozark

- Mejor actor de reparto en comedia: Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

- Mejor actriz de reparto en comedia: Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

- Mejor miniserie: Chernobyl

- Mejor película para televisión: Black Mirror: Bandersnatch

- Mejor actor de miniserie o película para televisión: Jharrel Jerome, Así nos ven

- Mejor actriz de miniserie o película para televisión: Michelle Williams, Fosse/Verdon

- Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión: Ben Whishaw, A Very English Scandal

- Mejor actriz de reparto de miniserie o película para televisión: Patricia Arquette, The Act

- Mejor programa de concurso: RuPaul's Drag Race

- Mejor programa de sketches y variedades: Saturday Night Live

Fuente: con información de AFP