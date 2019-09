Los ingresos de WeWork no paran de crecer, pero también sus pérdidas

La compañía The We Company, que es dueña de la plataforma de coworking WeWork, ha anunciado esta semana que retrasará el comienzo de su cotización en el mercado de valores de Estados Unidos hasta finales de este año.

La decisión de prorrogar su oferta pública inicial, que estaba prevista para el mes de septiembre, se dio a conocer en medio de debates de los inversores y especialistas en finanzas sobre el valor real de la compañía, cuyo principal negocio consiste en comprar edificios y transformarlos en espacios de oficinas compartidos, para luego alquilarlos.

Según datos hechos públicos esta semana, el valor de mercado de The We Company habría disminuido desde US$ 47.000 millones en enero de este año hasta al menos US$ 12.000 millones en la actualidad.

Como muestra este gráfico de Statista, los ingresos de WeWork no han dejado de crecer desde 2016, pero tampoco lo han hecho sus pérdidas. Según la empresa, WeWork ha sufrido pérdidas netas por casi US$ 905 millones durante el primer semestre de este año. Sin embargo, en solo seis meses, la compañía ha generado ingresos por más de US$ 1.500 millones, lo que representa un 84% del total de los percibidos en todo 2018.

La compañía fue fundada en 2010 e inició su actividad en Nueva York. Actualmente está presente en 18 países. Su fundador, el israelí - estadounidense Adam Neumann, se hizo de US$ 700 millones gracias a las ventas de sus acciones y préstamos, siendo el accionista mayoritario de la empresa, que tiene como inversor a SoftBank, informó Business Insider.

El modelo comercial de WeWork se basa en acuerdos de ingresos a corto plazo y pasivos de préstamos a largo plazo y ha sido objeto de cierto escepticismo.Sacudió el alquiler de oficinas al ofrecer a nuevas empresas contratos a corto plazo en lugar de los arrendamientos tradicionales a largo plazo. También genera mayores ingresos por pie cuadrado que los propietarios al poner a más personas en un espacio.