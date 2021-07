Los mapas y la búsqueda de nuevos sentidos

Ya está servido nuestro Pícnic! compartido y entre mis aventuras en busca de delicias —y sentidos— de la vida, esta semana pensé mucho en eso que ahora llamamos reinventarse y que antes era volver a empezar o encontrarle un nuevo sentido a la vida. Es un proceso complejo, casi siempre doloroso porque remueve, y tal vez por eso mismo es que tantas veces no nos animamos a pegar el salto, ni siquiera a intentarlo. Ahora, en medio de tantos cambios y dudas, muchas personas quieren moverse de rumbo y se animan, muchas sienten que no tiene sentido dejarse atrapar por las mismas trampas al solitario, y tantas otras que hay que disfrutar más de la familia, de la vida en general, intentando bajarle un poco a la perilla de estrés que tan frecuentemente nos termina “quemando”.



La semana pasada hablamos de ese fenómeno que los expertos llaman “languidecer” en pandemia y, de esa realidad, deriva esta otra: para no languidecer se buscan cambios. Un reporte del Pew Research, un instituto estadounidense que estudia los comportamientos, detectó que el 66% de los estadounidenses piensan en cambiar de carrera o de campo de trabajo. Esto les sucede incluso a personas que tienen sueldos altos y posiciones de reputación. En Uruguay tiendo a pensar que se está dando un cambio también, aunque nos costará mucho más decidir un cambio de trabajo que se traduzca en un cambio de vida, porque justamente empleo no sobra. Un año y medio de Zooms y de hacer pan de masa madre, tal vez nos hicieron dar cuenta que podemos vivir con menos dinero y menos locura, pero la cuentas hay que pagarlas.



David Kessler es autor del libro Encontrando significado: el sexto estadio de la pena. No lo leí, pero lo que dice tiene sentido: “lo que intento hacerle entender a la gente es que el significado que buscan no está en un evento horrendo. El significado está en nosotros”. Resetear prioridades es parte del proceso de la pena.



Todo lo anterior no solo afecta al trabajo, también a los objetivos de vida y hasta el lugar en que residimos. En esta nota publicada por Café & Negocios hay un buen ejemplo de profesionales que decidieron combinar sus conocimientos y amor por la naturaleza para hacer cambios radicales de vida, que van desde un dulce de leche hasta una kombucha. No todos podremos o querremos cambiar de vida tan radicalmente, pero muchos podemos tomar decisiones —algunas micro— que nos permitan disfrutar un poco más de lo que sea que nos da felicidad. No se trata de convertirnos en unos hedonistas que van a la caza de cualquier placer. Se trata, tal vez, de reimaginar y revalorar nuestros tiempos. Soy Carina Novarese y siempre te leo (aunque contesto con atraso, a veces, ¡disculpas!) si me escribís por acá.