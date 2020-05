Los mejores lugares para trabajar para mujeres en Uruguay

"Ojalá en el futuro no tengamos que hacer un ranking de mejores lugares para trabajar para mujeres”, disparó la country manager de Great Place to Work Uruguay, Fedra Feola. La empresa lanzó su primer ranking que apunta a dar visibilidad y reconocer a las empresas que son ejemplo en el trabajo con la equidad de género, e inspirar a aquellas que aún no tienen el tema sobre la mesa.



Para participar, las empresas debían estar en la lista de mejores lugares para trabajar. En estas compañías se puso la lupa en la percepción de las mujeres. Su visión sobre los distintos temas estudiados ocupó un peso de 60%.



La relación entre cantidad de mujeres a cargo, versus total de mujeres en la plantilla, pesó un 20%, mientras que el otro 20% fue para las prácticas de las empresas en pos de lograr la equidad.