Los motivos de la renuncia del principal jerarca en el área ganadera del MGAP

Considerando lo expresado por diversas fuentes, al menos hubo dos motivos para que Eduardo Barre presente renuncia como principal jerarca en la Dirección General de los Servicios Ganaderos (DGSG) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP): la suspensión del uso, tenencia, fabricación, venta, comercialización e importación de productos que contengan estradiol 17β a partir del 1º de enero de 2021; y cuestionamientos sobre los avances en la instalación de un cuarentenario en Artigas.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Carlos María Uriarte, confirmó este lunes en Desayunos Informales, en Canal 12, que aún no aceptó formalmente la renuncia, a la espera de que el doctor Barre "pueda rever su posición".

El Observador intentó contactarse con Barre y con otras autoridades del MGAP para conocer sus posiciones sobre el tema, y obtener respuestas.

Uriarte declaró que Barre renunció “por un tema personal, de a veces tener muchas presiones y una calidad de vida que a veces no es la que uno desea en ciertos momentos de la vida”.

“Hay circunstancias en que las presiones nos hacen este tipo de juego. Nosotros respetamos lo que él decida, pero esperamos que lo tome con más calma”, dijo el ministro y enfatizó en que aún no ha aceptado la renuncia formalmente.

Polémica 1: exportación de ganado en pie a Brasil

Hace algunos días, en el programa radial Valor Agregado, en Carve, el expresidente de la Sociedad Agropecuaria de Artigas, Juan José Senatore, declaró que los “dejó descolocados” saber que el puesto de control sanitario que se planeaba instalar en Artigas para los ganados a exportar en pie era un tema que no había tenido ningún adelanto.

“Llamé a Barre porque cuando se hizo el lanzamiento del lugar en Artigas y vino el ministro de Ganadería y el de Defensa habíamos quedado en que la Agropecuaria solo tenía que esperar cuáles eran las exigencias del mapa brasileño para ponernos a edificar”, dijo Senatore, y agregó: “Creíamos que con el cambio de gobierno se nos iba a facilitar la cosa, pero hoy estamos prácticamente en el mismo nivel que hace meses atrás sin saber cómo hacerlo”.

Dr. Juan José Senatore: La estación cuarentenaria de Artigas no avanza. "Pensamos que estaban en tratamiento con el MAPA de Brasil pero hablé con el Dr. Barre y dijo que se había comunicado pero con gente de la frontera, nos dejó descolocados".

Según explicó Uriarte, los controles para crear este lugar se hicieron, pero su instalación responde a una disposición brasileña para motivar o no la exportación. Puede crearse el cuarentenario, pero en Brasil aún no hay quién reciba ese ganado. “Hoy por hoy no tenemos nuestra contraparte oficial en autoridades sanitarias animales para que se nos habilite la entrada”, comentó.

El ministro confirmó que los dichos de Senatore molestaron a Barre, “porque él estaba haciendo sus máximos esfuerzos para lograr esto y su contraparte, y de alguna manera se lo responsabilizó de que el hecho no andara”.

“Creo que la ansiedad lo llevó al presidente a querer que las cosas sucedan, pero en eso estamos todos. No es criticándonos entre nosotros que vamos a encontrar la salida, esto es sumando esfuerzos, porque es un tema país”, añadió Uriarte.

Por su parte, Jorge Riani, nuevo presidente de la Asociación Agropecuaria de Artigas declaró este lunes en Valor Agregado que desde la gremial lamentan la renuncia de Barre. “No sé si fue a consecuencia de esto o no, pero lo que Senatore dijo el otro día no es nada grave. Dijo que estaba desilusionado con la gestión del organismo”, comentó, y concluyó: “Creo que Servicios Ganaderos no actuó con la celeridad que pretendíamos”.

Ing. Agr. Jorge Riani, Pdte. Agropecuaria Artigas: Lamentamos la renuncia del Dr. Barre, no se si fue a consecuencia de esto o no, pero lo que dijo Senatore no es nada grave (..) Creo que Servicios Ganaderos no actuó con la celeridad que pretendíamos".

Polémica 2: el estradiol

Otra de las causas de la renuncia de Barre estaría relacionada con la suspensión del permiso de uso de estadiol, una hormona que se utiliza para la inseminación y aspectos reproductivos en los rodeos. Una resolución de la DGSG firmada por Barre el 12 de noviembre suspende su uso a partir del 1° de enero de 2021 y hasta el 30 de setiembre del mismo año.

Sobre esto, Uriarte dijo que la suspensión de uso de esta hormona, que está prohibida en Europa, ya se venía anunciando hace mucho tiempo.

“Europa ya lo venía anunciando, se agotaron todas las instancias posibles para demostrar los efectos y si seguíamos usando estradiol nuestras carnes no podían ingresar más (a la Unión Europea)”, informó, y añadió que es necesario desarrollar una tecnología que trabaje en paralelo con el sistema de trazabilidad para identificar qué animales alguna vez en su vida utilizaron esta hormona, para de esta manera no enviarlos al mercado europeo.

Según detalló el jerarca, esta hormona tiene efectos muy positivos en la producción de terneros, porque estimula al organismo para que se produzcan más terneros.

"Si a ese aumento en la producción de terneros le ponemos un valor, eso andaría en los US$ 30 millones por año. Hay una razón económica atrás de esto” dijo, y explicó que desde el MGAP propusieron un encuentro entre todos los productores que la utilizan.