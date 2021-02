Los náufragos cubanos que sobrevivieron en una isla desierta durante 33 días

Tres cubanos, dos hombres y una mujer, fueron rescatados esta semana por la Guardia Costera de Estados Unidos tras pasar 33 días en una pequeña isla de Bahamas.

Uno de los miembros del equipo de rescate le dijo a la BBC que estaba asombrado de que hubieran "podido sobrevivir durante tanto tiempo".

El funcionario de la Guardia Costera Riley Beecher explicó que estaba patrullando la zona de Anguilla Cay -una serie de islas entre los Cayos de Florida y Cuba- cuando, de repente, "algo le llamó la atención".

Eso le hizo sobrevolar de nuevo el área a menor altura, y ahí es cuando se percató de que había personas en la pequeña isla que estaban ondeando una bandera improvisada, de manera desesperada.

El equipo de la Guardia Costera no estaba preparado para llevar a cabo un rescate de forma inmediata, pero les lanzaron comida, agua y una radio para poder comunicarse, como muestra un video que publicaron en Twitter.

