Los negocios por lanas siguen trancados

El precio de la lana repuntó levemente en Australia, luego del receso de Semana Santa, pero en Uruguay la colocación sigue siendo muy limitada en lanas medias y gruesas.

En la subasta del 15 de marzo, el Indicador de Mercado del Este (IME) subió y acarició los US$ 10 por kilo. Promedió US$ 9,96 por kilo base limpia, un aumento de siete centavos respecto a la cotización de fines de marzo, informó el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) con base en datos de AWEX.

Mejor precio, pero sin negocios

Si se compara con el precio a fines de la zafra pasada, las cotizaciones están un 27% por encima.

En el mercado local, hace dos semanas no se concretan operaciones, indican los reportes de la Unión de Consignatarios y Rematadores de lana.

“Hay productores con dos zafras de lana en sus galpones y sin una perspectiva alentadora de precios. Se esperaba que las lanas medias de 22 a 24 micras se vendieran a esta altura del año con mayor fluidez. Pero eso no ha sucedido”, comentó Miguel Sanguinetti, presidente del SUL al programa Tiempo de Cambio de radio Rural.

La faena de lanares en Uruguay se ha duplicado respecto a 2020 y la de ovejas más que se triplicó, un dato preocupante, pero algo que a su vez se compensa por una buena parición de corderos la primavera pasada.

La poca concreción de negocios en el mercado local este año y el incremento en el precio del ovino pago por los frigoríficos contribuyó a un fuerte aumento de la faena.

“El productor tiene que hacer caja”, indicó Sanguinetti.

En ese sentido, las majadas de ovejas productoras de lana fina han aumentado.

Según manifestó, el foco tiene que estar en producir una lana que valga entre US$ 7 y US$ 8 por kilo –como es el caso actual de las lanas finas– para poder lograr rentabilidad en el negocio. “El costo de la esquila se ha incrementado y se ubica en el eje de US$ 1,8 por kilo, un dólar encima de los US$ 0,80 de hace 10 años”.

Juan Samuelle

Vellones de la raza Ideal.