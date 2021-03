Los ocho mensajes críticos que el GACH le pasó al gobierno

El tono de Rafael Radi fue medido, sobrio, sereno. Pero el contenido fue muy duro. En la entrevista con Telemundo de este martes, el coordinador del Grupo Asesor Científico Honarario (GACH) del gobierno en la pandemia dijo, antes de contestar la primera pregunta, que su salida pública no solo tiene el respaldo de todo el grupo sino que además busca dar la opinión de todos ellos.

"Queremos informar a la sociedad de la forma más equilibrada posible, serena y sólida. Y con una mirada constructiva, ese es el tono de lo que queremos aportar", dijo Radi. Y cumplió con ese tono. Pero a la vez dejó varios mensajes críticos con las últimas decisiones del Poder Ejecutivo. Esta mañana el ministro de Salud, Daniel Salinas, compartió en su cuenta de Twitter un mensaje con recomendaciones que asegura siguen "vigentes".

Aquí una lista resumida de esos mensajes críticos que pasó Radi en la entrevista:

El momento más grave

"En Uruguay todos los indicadores indican que estamos en el estado situacional más grave, incluyendo el parámetro más grave definido por la OMS que tiene que ver con la transmisión comunitaria del virus y tiene que ver con la capacidad de respuesta del sistema sanitario", afirmó Radi y advirtió que si bien la variante P1 –detectada en al menos ocho departamentos– todavía no es dominante en Uruguay, sino que circula en 13% o 15% y de forma más intensa en la frontera, "puede volverse la predominante en algunas semanas".

Planteos que no se aplicaron siguen "plenamente vigentes"

"El 7 de febrero concluimos un trabajo de unos 15 días de 12 expertos del GACH donde planteamos una guía fue muy buena en su momento porque nos despega de la coyuntura eso ya está escrito desde el 7 de febrero y permanece plenamente vigente porque el efecto delas vacunas no es esperable que sea significativo en el enlentecimiento de la marcha de la pandemia", explicó Radi. E invitó a mirar las medidas de la columna de la derecha para la actual situación de "escenario de transmisión sostenida e intensa" con un promedio semanal de 2.000 casos, y respuesta del sistema de salud limitada. Entre las medidas que hasta el momento no se han tomado el GACH sugería: el cierre de bares y restaurantes y su habilitación únicamente para entregas a domicilio, la limitación del tiempo de atención al público de comercios no esenciales, mayores limitaciones al transporte público así como la suspensión de los torneos profesionales (además de los amateurs que ya se suspendieron), así como analizar restricciones “más estrictas” de ingreso al país.

Del lado de los médicos con los CTI

Sobre este tema que viene siendo centro de la polémica desde hace días, luego de que el SMU y las sociedades científicas advirtieron de un escenario de saturación en las áreas de cuidados intensivos, Radi sentenció: "Estamos cerca de un momento en el que puede haber situaciones puntuales de saturación... en semana o semanas", para el caso de que los números sigan creciendo como hasta ahora.

Críticas a "querer ganar la discusión"

Ante la consulta de quién tiene razón en la discusión sobre si el sistema ya está saturado o todavía no, Radi consideró que "hay que bajar la agitación". "Tenemos que bajar la agitación. Estos momentos requieren de la máxima calma. Es un problema de todos y todos tenemos que ser parte de la solución. De nada sirve el ruido, de nada sirve definir quién le ganó a quién en una discusión, acá hay un tema sanitario real y tenemos que confiar en lo que nuestros colegas nos están diciendo", laudó el coordinador del GACH. "Yo alentaría a reflexionar en términos de la causa nacional que nos convoca", dijo para cerrar el tema.

El no haber intentado llegar a los 200 casos diarios

"En esta primer ola que todavía seguimos transitando hubo una bajada transitoria y una nueva subida y nunca logramos llegar a los 200 casos por día que nos hubiesen hecho volver a la estrategia de testeo, rastreo y aislamiento, o sea al control, nunca pudimos retomar el control desde diciembre", lamentó Radi.

Las escuelas, no fueron lo último en cerrar

Sobre la decisión del gobierno de cortar la presencialidad de las escuelas, Radi admitió que no estuvieron de acuerdo. pero aclaro que e su planteo hay una concatenación de cierres que van cortando la circulación para preservar la escuela, en el plan de vacunación se priorizó a las escuelas o sea que políticamente quedó priorizada. Tan pronto haya indicios,,, los 15 días se cumplen el martes... es un tema de la comunidad educativa, cuando la familia lleva al niños a la escuela hay un cuidado que tener. Hay países como Francia que no han cerrado las escuelas pese al lockdown. Si casos empiezan a ceder... tendría que ser de las primeras cosas en reabrir.

La vacunación "desacoplada"

Radi sostuvo que la vacunación "avanza rápido" en Uruguay, ya que "en las Américas, después de Estados Unidos, Chile y dos islas del Caribe, viene Uruguay" pero advirtió que "la vacunación no debe estar desacoplada de las medidas" no farmacológicas como son el uso de tapabocas, la limpieza de manos, el distanciamiento físico sostenido. El científico aclaró que hasta que no hayan pasado 15 días de la segunda dosis las personas no están inmunizadas.

Los cultos religiosos habilitados

Consultado sobre si es necesario cancelar las celebraciones religiosas teniendo en cuenta que Semana Santa es una fecha en la que más personas asisten, Radi recordó que en Navidad "hubo suspensión de los cultos" y que ahora "hay que pensarlo, y hay que tenerlo en el menú" porque si bien "es una semana muy delicada, pero muy delicada es la situación del país".