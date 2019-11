Los países latinoamericanos con mayores ingresos: ¿cómo está Uruguay?

De acuerdo con las últimas estimaciones del Banco Mundial divulgadas en julio de este año, un país es considerado de ingresos altos cuando la suma del valor agregado a la economía durante un año supera los US$ 12.375 por persona.

Según esta metodología, hoy en día solo tres naciones latinoamericanas son calificadas por esta institución como países de este tipo. Uruguay, cuyo PIB total asciende a unos US$ 60.000 millones anuales, es la economía latinoamericana con el más alto nivel de ingresos ya que, en promedio, cada ciudadano uruguayo genera un valor agregado de US$ 15.650 por año.

Además, otros dos países de la región son incluidos en la categoría de “altos ingresos”: Chile, con US$ 14.670 per cápita, y Panamá, con US$ 14.370. Curiosamente, ambos Estados son actualmente escenario de protestas generalizadas. Por otro lado, la clasificación de Argentina, que viene atravesando varios sobresaltos económicos y financieros en los últimos años, fue rebajada en 2019.

Y es que un ingreso estimado en US$ 12.370 per cápita la coloca ahora entre las naciones que el Banco Mundial considera como “de ingreso mediano alto”, mientras que en la anterior edición integraba el grupo con el más alto nivel. Aun así, como muestra la siguiente infografía de Statista, Argentina logra ubicarse en la cuarta posición de este ranking.