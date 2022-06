Los proyectos de inversión cayeron en cantidad y monto en el acumulado a mayo

En los primeros cinco meses del año se presentaron 353 proyectos de inversión ante la Comisión de Aplicación de la ley de Inversiones (Comap) por un total de US$ 488 millones, según datos publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En la comparación interanual se registró un descenso de 66% en cantidad de iniciativas y de 44% en los montos asociados a estos proyectos presentados en el marco del decreto 268/20 que introdujo modificaciones en la metodología de evaluación.

Si se toman los datos acumulados de los últimos dos años, entre mayo de 2020 y mayo de 2022 se presentaron 3.168 proyectos por un monto total de US$ 2.971 millones.

El 82% corresponde a micro, pequeñas y medianas empresas que concentran el 46% del monto de inversión total (US$ 1.366 millones).

En el desglose por monto de inversión, el comercio encabezó el listado con US$ 1.779 millones (60%), industria con US$ 739 millones (25%), agro con US$ 382 millones (13%) y turismo con US$ 71 millones, de acuerdo a los datos del MEF.

Proyectos recomendados

Entre enero y abril de 2022, la Comap envió al Poder Ejecutivo 178 iniciativas por un monto de US$ 186 millones con recomendación de aprobación para recibir beneficios impositivos.

Si se toma el período abril de 2020- abril de 2022 se promovieron proyectos por un total de US$ 1.037 millones.

La advertencia de Munyo

El director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Ignacio Munyo dedicó parte de la presentación realizada este martes a la importancia de que Uruguay multiplique la inversión.

Uno de los puntos centrales que remarcó el economista es la necesidad de “aumentar” la inversión para “lograr avanzar”. Munyo afirmó que la inversión ha crecido “fuerte” asociada con la obra UPM 2, pero “ya se empezó a desacelerar”, y en el promedio de los últimos 10 años no alcanza los niveles de países comparables que tienen un ingreso per cápita similar a Uruguay (entre US$ 10 mil y US$ 20 mil anuales). Hoy hay una diferencia de entre 6 y 7 puntos del PIB con estos países donde se invierte más.

El economista dijo que hay avances “promisorios” en varios frentes, pero también “potenciales complicaciones” tributarias globales, que pueden afectar la estrategia de promoción del país. Esto asociado al Impuesto Mínimo Global de 15% a la renta de las empresas multinacionales que entrará en vigencia factiblemente en 2024.

“De nada serviría tener un régimen en el cual se exonera, si después lo tienen que pagar de todas formas en su país de origen. Esto genera un problema importantísimo a los regímenes existentes en Uruguay de promoción de inversiones -Zonas Francas y ley de Promoción de Inversiones-. (…) Está en riesgo la estrategia país de los últimos 25 años para atraer inversiones”, afirmó el economista durante la conferencia sobre perspectivas 2022-2023.

Sobre este punto, Munyo dijo que Uruguay deberá primero tratar de “defender” las herramientas usadas hasta ahora, y después “adaptarse” pensando desde “ya” alternativas para el nuevo escenario que “puede caer como una bomba” dentro de dos años.