Los que eligen trabajar hasta los 80, las sufragistas y una picada de buenos momentos

Hola! Hay momentos en los que la realidad contante y sonante nos anula; nos deja inmóviles e impávidos o, en el otro extremo, nos enerva y enfurece. Esto es tal vez lo que está pasando en el mundo a medida que aumentan las cifras y los temores por un nuevo virus cuyo futuro -y su incidencia en el de nosotros, los humanos- no está claro. Es imposible negar la realidad y jamás lo aconsejaría, pero en este Picnic! les propongo que la veamos a través de un caleidoscopio, ese tubito relleno de ordinarios vidrios de colores (la realidad) que al moverlos se transforman en pequeñas obras de arte a medida de cada uno. Elijamos nuestros propios vidrios de colores en forma de historias, música, lecturas, placeres de la vida que nos inspiran y nos dan fuerza para enfrentar todo el resto. Los invito a deleitarse con y a pesar de la realidad. Bienvenidos. Soy Carina Novarese y les agradezco sus comentarios y sugerencias, por acá.

El club de los 80 y el retiro que no llega por decisión propia

Hay gente que está contando los días para que llegue la edad de la jubilación. Y hay gente que cuenta los días para agradecer el trabajo; estas personas son activas replicadoras de una experiencia invaluable que siguen compartiendo con las generaciones más jóvenes. María Inés Fiordelmondo conversó con tres empresarios que rondan los 80 y que incluso ya superaron la octava década, y siguen tan campantes. “Es el convencimiento de que la jubilación, entendida como el paso hacia la inactividad laboral, es un error; que continuar trabajando y haciendo uso de su capacidad creativa es no solo una forma de "devolver a la sociedad" lo que esta les dio, sino que es, también, una forma de ayudarse a sí mismos”. Sus historias son una rica fuente de inspiración.

La picada

A la cocina. Empecemos con algo fresco. Es una sopa, pero a no asustarse, porque la de tomate se puede tomar fría y queda igual de deliciosa. Esta receta de Tan Verde solo lleva siete ingredientes, seguro que los tenés en tu alacena/heladera y, de yapa, te enseña a hacer una especie de queso que no es queso pero que sabe maravillosamente bien. Acá la receta completa.



Dos para la tele. O la pantalla que elijas, porque podés verlas por streaming. En Netflix te recomiendo el documental A la conquista del Congreso, que sigue a cuatro mujeres que en 2018 hicieron campaña con escasos recursos y lograron llegar al Parlamento de Estados Unidos, en lo que ahora se considera una ruptura importante del statu quo. Entre ellas la más mediática es la hija de latinos Alexandra Ocasio-Cortez. Es una buena forma de entender cómo está cambiando la política en los grandes centros de poder.



En fomato serie y con toques de cuestiones nada “normales”, The Outsider se puede ver en HBOGO. Se basa en una novela de Stephen King, ha sido bendecida por los críticos y se centra en el horrendo -y casi imposible- asesinato de un niño en un bosque de Georgia. Ya la empecé a ver y al principio cuesta, pero luego engancha. Le tengo fe.



Agarrate que terminó. El Carnaval terminó (¿terminó?) pero se sigue hablando. El triunfo de Agarrate Catalina generó, cómo no, algo de polémica, y queda la duda de si fue por algo relativo al Carnaval o por todo lo relativo a una constante polarización política. En esta nota Juan Samuelle repasa todos los ganadores. La Catalina se llevó su quinto primer premio con su show Amor y Odio, con textos de Tabaré y Yamandú Cardozo.

Juan Samuelle

Si algo te puede salvar, tal vez, del, es el poder de la amistad y la camaradería. Esta semana Andrés Ricciardulli recomendó la novela Hermanos del alma , del escritor francés David Diop, y la calificó de “sobresaliente”. En 156 páginas el autor revisita uno de los temas favoritos de la literatura, la primera guerra mundial, pero desde la, defendiendo a la Francia colonialista.Unque tienen que hacer malabarismos para no gastar tanto en libros: Bookbub es un servicio que te alerta , de acuerdo a tus intereses, qué libros de Kindle están en, entre 2 y 3 dólares como máximo.Ojalá te hagas un rato para ver laque en Uruguay está proyectandoen su hermosa nueva sede. Si no fuiste, ya es hora y esta es la mejor excusa. Una profesora de música, apacible y aparentemente tranquila, inicia una cruzada contra multinacionales y la trama engancha.Además, Emanuel Bremermann, escribió sobre Alelí, esta nueva película con nombre de casa de veraneo uruguaya en la que actúa, entre otros,Qué bravo elegir tele en esta era dey unas cuantas siglas más que no colaboran mucho con la decisión. Por si fuera poco en Uruguay ya se empezaron a vender las 4K (aunque casi no hay contenido 4K disponible para ver); pero tranquilos,que en cualquier momento cae a rompernos los cataplines con nuevas especificaciones técnicas. Todo indica que nosotros, débiles mortales, casi ni podemos distinguir entre 4K y 8K, como se explica en este estudio . Igual es casi seguro que la terminarás comprando.. El teatro prendió motores y durante cuatro viernes de marzo se puede ver esta obra documental que fue un éxito en 2019 Va las 21 horas en La Gringa Teatro (Av. 18 de Julio 1236).. Tenés solo hasta el 13 de marzo para ver la muestra de, una exposición que reúne obras de uno de losmás relevantes que dio el siglo XX. Se puede ver en el Espacio Nicolás Loureiro, que esté en el entrepiso de Teatro El GalpónMarjorie es unaque se lanzó en las grandes ligas de(una plataforma para recaudar fondos para un proyecto que, si se concreta, luego llega a cada uno de los colaboradores) con sus muñecas de “mujeres rebeldes” . Su inspiración fue su hija de 12 años y su deseo de que conozca más sobre estas; acá están los primeros modelos. Yo me quedo con, la aviadora, pero todas son hermosas.Ele hoy lo degusté suavemente al ritmo de Lisa Mélissa & The Mess recomendación de mi amiga Vero Correa. Tiene una combinación de intensidad y tranquilidad que desconcierta, pero gusta.

Recreo

¿Qué es es el vermut, cuánto hace que te tomaste uno y qué recuerdos te despierta? Sobre todo esto pensé mientras escuchaba a Pablo Bianchi, el joven uruguayo fundador de Rooster -el primer vermut artesanal nacional- contar la historia de esta bebida de orígenes ancestrales pero con tradición muy rioplatense de la mano de los abuelos que lo tomaban de aperitivo, muchas veces acompañado con un buen copetín. Conocí a Pablo esta semana y nos enseñó -en un curso de picadas y vermut de Gaucha Cocina- los secretos para hacer una bebida basada en vino macerado con hierbas, sobre la que, sin embargo, no hay recetas. Y si no me creés, buscá en Google. Todo muy vago. Conozcan Rooster acá; les recomiendo que prueben en un vaso con vermut, mucho hielo, alguna hierba (tomillo o romero le van bien) y unas cascaritas de limón y pomelo. Me encantó.

Mujeres, siempre

Biblioteca Nacional de Uruguay. Archivo literario. Colección: Julio C. Grauert.

Esta semana se habló mucho de mujer y de mujeres. De la historia, del pasado y el presente, de la evolución pujante y de los estancamientos inexcusables en una sociedad en la que aún no se consiguen equilibrios justos. Por eso vale la pena que todos, hombres y mujeres, nos interesemos más por estos temas y por eso hoy les recomiendo una nota como esta que hizo el equipo de Luces, en la que cuentan la historia de las primeras sufragistas, activistas y sindicalistas uruguayas, protagonistas de una revolución silenciosa que sin embargo es responsable de buena parte de los derechos que ahora damos por sentados. “Burguesas, obreras, liberales, anarquistas, afiliadas a tal o cual proyecto político, con mucha o poca educación, de una u otra clase. No importaba. Todas coincidieron en lo mismo: tenían que cambiar sus vidas, apretar al sistema, hacer bajar de ese pedestal autoimpuesto y aberrante a los hombres que creían –que siguen creyendo– en la falsa superioridad”.

Dejen de odiar a Meghan

La mujer decidió que se había hartado de las constricciones de la monarquía y de los ataques rabiosos de cierta prensa que suelen venir asociados con el hecho de ser parte de la familia real más famosa del planeta, la inglesa. Luego del escándalo, Meghan, la duquesa de Sussex reapareció pocos días antes de que consiga la libertad casi total para ella y su familia. En esta nota se detallan los rumores de los diarios amarillistas ingleses sobre lo que hará en un futuro, pero mientras tanto yo hago un llamado colectivo a dejar de odiarla solo porque se casó con un príncipe, es hermosa y rica y se viste como una reina. Faltaba más...

The end

Es hora de decir hasta la semana próxima que, ojalá, traiga buenas nuevas en todos los rubros, incluyendo el epidémico. Mientras tanto te regalo una última con buenos consejos para usar una pieza vital de tu costoso teléfono: la o las cámaras de fotos. Cada vez es más difícil tomar una fotografía realmente mala con un buen celular. Pero también es muy probable que no aproveches ni en un 20% las capacidades de estos enormes avances de la tecnología. En esta nota te pasan varios piques para sacarles mejor partido. Que tengas una buena semana.