Los que sí accedieron por sorteo: la peripecia de los 39 vecinos que aún no han podido habitar el edificio de Yi y Nueva York

Además del escándalo que le costó a la ministra Irene Moreira el cargo, el edificio de la esquina de Nueva York y Yi deja en evidencia varios de los problemas que tiene el estado uruguayo para encarar el tema de la construcción y adjudicación de viviendas.

El edificio está terminado desde hace dos años y sin embargo las familias que ganaron el sorteo todavía no han podido instalarse allí.

La información fue confirmada a El Observador por un vocero de la empresa Instraser, la constructora de la obra.

“Este ha sido un caso casi excepcional, que salió de la norma general, y que ninguno de los actores que intervinieron en el desarrollo tuvo ninguna intencionalidad de que se llegara a los tiempos que se manejaron. Ni los públicos, ni los privados”, dijo el vocero de la compañía.

Debido al paso del tiempo, Intraser ha debido correr con gastos de mantenimiento de la obra y con el pago del sueldo a un sereno durante dos años.

El vocero de la constructora afirmó que estas demoras perjudican a todas las partes: a los beneficiarios que no pueden ocupar su nuevo hogar, a la empresa que no termina de cobrar y al Ministerio, que no entrega las viviendas, que es su cometido.

Planteado el tema al Ministerio de Vivienda, se recibió una respuesta por escrito: “La situación de demora se generó a causa de una observación de Catastro que debió levantar el ingeniero agrimensor de la empresa constructora, cosa que ya hizo el profesional y ahora se aguarda el final del trámite en dicha institución”.

La Dirección Nacional de Catastro depende del Ministerio de Economía y Finanzas. No fue posible obtener la visión de sus responsables.

Mientras tanto, y ante las quejas de los adjudicatarios por las demoras, la Dirección Nacional de Vivienda encomendó a la Agencia Nacional de Vivienda, quien administra las obras del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que “vaya adelantando los trámites internos para que la entrega de viviendas se efectivice dentro del presente mes”.

El jueves 11, jerarcas del Ministerio de Vivienda recibirán a una delegación del grupo de adjudicatarios para explicarle la situación.

Entre las familias que accedieron a uno de los apartamentos del edificio, la situación es de molestia y desconcierto.

Ellos saben que el edificio está terminado desde hace dos años.

Y esa no ha sido la única demora de todo el proceso. El sorteo entre todos los postulantes y en el cual se vieron agraciados por la suerte se realizó el 22 de julio de 2022.

Luego no tuvieron noticias del Ministerio hasta febrero de 2023.

“En esa fecha fuimos convocadas todas las familias y se nos explicó cómo iba a ser todo, se nos dijo que el Ministerio nos iba a hacer un acompañamiento durante dos años, con asesoramiento sobre cómo formar una comisión administradora”, dijo uno de los adjudicatarios.

Unos días después, las familias fueron citadas nuevamente y recorrieron el edificio, marcando los apartamentos que preferían. El 14 de febrero se hizo un sorteo entre los ganadores para determinar el apartamento que le correspondería a cada uno.

Un día después, todos recibieron un mensaje del Ministerio, instándolos a depositar el 5% del valor total del apartamento a recibir, como requisito para recibir por fin la llave.

Pagaron, pero casi tres meses después, todavía no han podido ocupar las viviendas.

“Estamos esperando desde el 14 de febrero que nos den la llave. Cada familia tiene una problemática distinta”, relató uno de los adjudicatarios. “Nosotros calculábamos que cuando comenzaran las clases ya íbamos a estar mudados y que íbamos a poder llevar a pie a nuestros niños al colegio, que queda a dos cuadras. Ahora con mi esposa estamos haciendo todo tipo de malabares para poder llevarlos, porque no nos mudamos, vivimos lejos y no tenemos quién nos ayude”.

Otros tienen contratos vencidos de alquiler.

Las familias que se mudarán al edificio han formado un grupo de WhatsApp donde intercambian informaciones sobre la larga espera: hay quienes tienen contactos en el Ministerio de Vivienda, otros en Catastro, otros con la empresa constructora.

Allí se ha discutido, y se discute, la situación de la persona que recibió un apartamento por decisión de la ministra Moreira.

Uno de los integrantes del grupo manifestó: “A nosotros siempre nos hizo ruido que eran 40 unidades en total, pero solo 39 en el sorteo. Pensamos que era un cupo reservado a discapacitados”.