Los rebeldes hutíes de Yemen imponen mayores restricciones a las mujeres

Mientras Yemen se desangra en una guerra civil que ha dejado millones de desplazados, ciento de miles de muertos y millones de personas en estado de inanición, los rebeldes hutíes, que controlan con el respaldo de Irán el oeste del país y luchan contra la coalición progubernamental apoyada por Arabia Saudita, han impuesto cada vez mayores restricciones a las mujeres.

Aunque profundamente conservadora, la sociedad yemení tradicionalmente ha dejado cierto espacio para las libertades individuales, situación que comenzó a cambiar bajo el movimiento de los hutíes, la minoría zaidí de la rama chiíta del islam que tiene como objetivo la instalación de un gobierno teocrático en un país semipresidencialista de mayoría sunita.

El grupo, de línea ortodoxa, surgió en la década de 1990, cuando se produjo la unificación de Yemen del Sur y Yemen del Norte, proceso que desembocó en la actual República Árabe de Yemen. En ese momento, los hutíes, que se autodenominan “partidario de dios”, se levantaron en armas para denunciar la sistemática postergación económica y el estado de abandono de su región de origen.

Según las organizaciones de ayuda humanitaria, la mitad de la población no tiene suficientes alimentos y unas 7,4 millones de personas, el 25% de la población, sufre desnutrición, entre ellos 2 millones de niñas y niños. En ese contexto, las mujeres luchan por mantener sus derechos más elementales, algunos de los cuales comenzaron a ser cercenados en las regiones bajo el control de los hutíes, prohibiciones que van en la misma dirección que las restricciones aplicadas por los talibanes en Afganistán y el gobierno de los ayatolás de Irán.

Según varias oenegés, recientemente los rebeldes tomaron medidas drásticas contra las mujeres que viajan sin un "mahram" o pariente varón. Además, a las que viven en el bastión de los rebeldes, en el noroeste de la ciudad de Saná, se les niega el acceso a métodos anticonceptivos si no tienen una receta y su esposo no está presente. El igual que en algunos pueblos pequeños, las mujeres no pueden viajar solas después del anochecer, ni siquiera en caso de emergencia, ya que una fuerza policial, la “Zainabiyat” compuesta por mujeres, impone controles.

Las historias se repiten. Es el caso de Abir al Maqtari, quien contó a la agencia de noticias AFP que su deseo de estudiar en el extranjero naufragó a causa del endurecimiento de las restricciones. Maqtari, de 21 años, proveniente de la ciudad de Taez, al suroeste de Yemen, estaba lista para estudiar en Egipto, tras haber obtenido una beca en El Cairo, pero los hutíes le prohibieron salir desde el aeropuerto de Saná sin un acompañante masculino. "Entonces pensé que podría viajar a través del aeropuerto de Adén (controlado por el gobierno), pero los hutíes también me impidieron llegar", explicó la joven.

Sin embargo, hay numerosos ejemplos de mujeres que protestan y resisten a estas medidas, especialmente en las grandes ciudades. "Como mujer yemení, siento que me están robando todos mis derechos y libertades", dice Maqtari. Radhya al Mutawakel, cofundadora del grupo yemení de derechos Mwatana, dijo en declaraciones a AFP que “las restricciones de viaje marcan un antecedente muy peligroso” y “afectan de manera desproporcionada a las mujeres que tienen trabajo”.

Las restricciones a las libertades fundamentales de las mujeres se dan paralelamente a la emisión de los decretos de los fundamentalistas talibanes en Afganistán, aunque no forman parte de la ley yemení y se aplican arbitrariamente mediante directivas de los rebeldes. "Esta es la primera vez que una decisión que limita la libertad de movimiento de las mujeres proviene de una autoridad oficial", dijo Mutawakel en referencia a las autoridades hutíes que gobiernan de facto en varias regiones del país.

Bilqees al Lahbi, consultora de género en el grupo de expertos del Centro de Estudios Estratégicos de Sadha, consideró que las restricciones tienen como objetivo satisfacer a la rama más extrema del movimiento de los hutíes y ejercer el control político sobre la población. "Se inspiran tanto en el modelo iraní como en el de los talibanes para silenciar toda oposición y subyugar a la sociedad", aseguró. Restricciones que, según Matawakel, son resistidas en las principales ciudades, movimiento en el que se destaca el rol de la población más joven.

Otras de las historias recogidas por AFP es la de Aicha Ahmed, una mujer que fue obligada a cerrar su salón de belleza y gimnasio en Saná durante varios meses luego que los hutíes clausuran piscinas, gimnasios y otros negocios que atienden exclusivamente a las mujeres durante el verano. Finalmente, y después de repetidas quejas y de una importante presencia en las redes sociales, se le permitió reabrir el salón, pero no el gimnasio.

En la ciudad occidental de Hodeida, también bajo control hutí, la propietaria de un café para mujeres tuvo que luchar para mantener su negocio. "Les dijimos que estábamos dispuestos a respetar todas sus condiciones", explicó la mujer de 38 años, que pidió anonimato por motivos de seguridad. En Saná, una protesta por la prohibición de que hombres y mujeres se mezclen en las ceremonias de graduación y en los restaurantes, así como la prohibición de la poner música durante ciertos eventos, obligó a las autoridades a dar marcha atrás.

Mutawakel, sin embargo, no es muy optimista. "Es una batalla a largo plazo. No sabemos quién ganará porque al final la población está agotada", dijo la cofundadora del grupo yemení de derechos Mwatana.