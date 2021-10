Los recursos de Colonización

Por Luis Romero Álvarez (fms.com.uy), especial para El Observador

Se ha producido un debate a nivel político referido a cómo financiar acciones para mejorar las condiciones de vida de personas alojadas en asentamientos. Lo primero que me viene a la mente es pensar cómo asignamos prioridades, y por ende recursos públicos, en nuestra sociedad.

Como nación gastamos en el orden de US$ 16.000 millones en el Estado anualmente, pero parece que el tema de asentamientos queda tan atrás en las prioridades, que no hay casi ningún lugar de dónde sacar unos flacos US$ 20 millones anuales. Algo no me termina de cerrar…

La propuesta del Poder Ejecutivo, resistida por algunos propios y muchos ajenos, fue retirarle al Instituto Nacional de Colonización (INC) unos US$ 20 millones anuales producidos por un par de impuestos menores que tiene asignados y con eso alimentar un fideicomiso que levantaría unos US$ 120 millones de dólares enseguida. Pero veamos los hechos y analicemos nuevas ideas.

El INC tiene unas 400.000 hectáreas en propiedad que valen unos US$ 2.000 millones y que pertenecen a todos los uruguayos. Ha entregado la mayor parte de ese área a unos 7.000 colonos con una superficie promedio de algo más de 100 hectáreas. El INC recibe rentas de esos campos a precios inferiores a los del mercado en general, con las cuales cubre su presupuesto del orden de US$ 11 millones anuales y le sobra algo para compra de tierras. A esos recursos se suman dos impuestos que se le asignan, que le reportan en el entorno de US$ 15 millones a US$ 20 millones adicionales, pensados para dar músculo a la institución para comprar más tierras.

Sobre estos últimos recursos se ha suscitado este debate al decidir el Poder Ejecutivo redireccionarlos para generar dineros para atacar el problema de los asentamientos.

En mi opinión, está bien mirar al INC como fuente de recursos porque los bienes propiedad de los uruguayos deben darle algo a la sociedad (a toda la sociedad, no a 7.000 beneficiarios).

Por otro lado, como enseña Sun Tzu en el Arte de la Guerra, hay que elegir las batallas que se quiere pelear… no creo que nadie quiera sensatamente entrar en una gran batalla para sacarle US$ 15 millones al INC sin hacerlo en un marco de reestructura general, con un buen Plan Maestro para el futuro del INC, donde se redefinan nuevas estrategias, instrumentos, presupuestos operativos y objetivos anuales a alcanzar y medir.

Pero a mi juicio existe una solución inmediata para los asentamientos que es un ganar-ganar. El INC puede ofrecer a los colonos lo que siempre con razón pidieron: comprar sus parcelas financiadas a largo plazo y baja tasa. El INC puede hacer un llamado para venta de tierras a sus respectivos arrendatarios actuales por hasta digamos US$ 150 millones, a 30 años y digamos 2,5% de tasa de interés anual.

La demanda será seguramente superior y se deberá seleccionar en base a buen cumplimiento en pago de rentas y buen nivel tecnológico de explotación de las parcelas, por ejemplo.

Con esas promesas de compraventa se alimenta un fideicomiso que emite bonos calzados a mismo plazo y tasa, con el cual se atiende el problema actual de los asentamientos.

Así los recursos se consiguen de bienes que ya compramos los uruguayos, con impuestos que ya pagamos, aportados por quienes desean comprarse su parcela.

El mercado de bonos ahora está pidiendo bonos a largo plazo y baja tasa orientados específicamente a resolver problemas sociales y aquí eso se logra por partida doble: se ayuda a colonos a volverse propietarios y se colabora con personas en malísima situación habitacional.

Los impuestos en debate se dejan como están, pero atados a compras de tierras y no a gastos, hasta que el tema del INC se estudie a fondo y se estructure su muy necesario Plan Maestro para su futura gestión.