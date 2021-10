Los Rolling Stones contaron por qué dejaron de tocar Brown Sugar

Los Rolling Stones están de gira por estos días, recorriendo Estados Unidos en su No Filter Tour. Este recorrido es el primero al que se enfrentan luego de la muerte de su baterista, Charlie Watts, el pasado 24 de agosto a los 80 años, pero la gira ha llamado la atención no solo por esa cuestión.

Es que en el tour, la legendaria banda británica ha retirado de su repertorio una de sus canciones más célebres, que había sido casi una fija en su lista de canciones en vivo, Brown Sugar, el tema lanzado en 1971 como parte del disco Sticky Fingers. La banda confirmó la decisión de retirarla en una entrevista, y explicó que se debe a la temática de la composición, que incluye referencias a la esclavitud, al sadomasoquismo y a violaciones.

Mick Jagger dijo que la decisión fue artística. “Hemos tocado Brown Sugar en todos nuestros conciertos desde 1970, y a veces decimos: ‘Vamos a quitarla y ver qué pasa’. La lista de temas para una gira en estadios es complicada”, le dijo el cantante y autor de la letra a Los Angeles Times, mientras que su compañero, el guitarrista Keith Richards, fue más directo y honesto.

“¿No se han dado cuenta de que esa canción trata de los horrores de la esclavitud? Están tratando de enterrarla. Por ahora, no quiero meterme en líos con toda esa mierda, pero espero que podamos resucitar a esa belleza en toda su gloria en esta gira”, dijo el músico, mostrando su disconformidad con la decisión.

Jagger ha cambiado a veces la letra en vivo, y desde hace décadas ha renegado de la canción. "Ahora no volvería a escribir nunca esa canción, porque probablemente me censuraría a mí mismo. Pensaría: ‘Oh Dios, no puedo. Tengo que parar. No puedo escribir cosas tan crudas como esas”, le dijo a la revista Rolling Stone en 1995.