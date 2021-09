Los Rolling Stones volvieron a subir al escenario y le dedicaron la gira a Charlie Watts

Los Rolling Stones volvieron a subir a un escenario este domingo en Estados Unidos y dieron así el puntapié de la esperada gira de la banda británica: el No Filter Tour. Esta será una gira diferente para los músicos, ya que se trata de la primera en la que no participa su histórico baterista, Charlie Watts, quien murió a fines de agosto.

El primer tema en sonar en el Dome del America’s Center de St. Louis fue Street Fighting Man, un clásico de Beggars Banquet de 1968, durante el que aparecieron imágenes del baterista en las pantallas gigantes del estadio. “Ha sido muy emotivo ver imágenes de Charlie en la pantalla. Este es el primer tour que hacemos sin él. Todo lo que hemos escuchado de ustedes ha sido muy conmovedor, y les agradecemos por eso. Vamos a echar de menos a Charlie, tanto dentro como fuera del escenario y nos gustaría dedicarle este tour", dijo Mick Jagger junto a Keith Richards y Ronnie Wood.

Los músicos se mostraron emocionados ante la ausencia, por primera vez desde 1963, de su baterista; que ya había abandonado la gira que llevará a la banda por diferentes ciudades de los Estados Unidos a comienzos de agosto.

Steve Jordan ocupó el lugar de Watts en la batería. El concierto incluyó una serie de clásicos como It’s Only Rock ‘n Roll (But I Like It), Wild Horses, You Can't Alway Get What You Want y Star Me Up.

Las imágenes de Charlie Watts se exhibieron en las pantallas mientras la banda tocó al comienzo del espectáculo

Jordan ha trabajado anteriormente con Keith Richards, también con músicos como John Mayer, Bruce Springsteen, the Blues Brothers y Stevie Wonder, entre otros.

Antes del comienzo del espectáculo Jagger subió un video suyo preparándose para el show, donde se veía al cantante de 78 ensayando con agilidad algunos de sus icónicos movimientos. El video rápidamente se volvió tendencia.

La banda decidió dedicar esta gira a Watts, quien murió en el mes de agosto

Sobre el final del show sonaron Paint it Black, Sympathy For The Devil y Jumpin' Jack Flash. Terminaron con Gimme Shelter y (I Can't Get No) Satisfaction, completando un repertorio de una veintena de canciones e himnos del rock.