Los seis pedidos de los arroceros a Vázquez para que el sector no colapse

Los arroceros se reunieron este lunes con el presidente de la República y otras autoridades de gobierno y les trasladaron una lista de necesidades, con base en seis ejes temáticos, tendientes a evitar que se incremente el achique del sector, que tras seis zafras con pérdidas acumuladas puede caer al menor área desde inicios de la década de 1990.

Los jerarcas, encabezados por Tabaré Vázquez, quedaron en analizar los planteos y dar una respuesta dentro de 10 o 15 días.

Las medidas solicitadas son, básicamente, las siguientes: que el Banco Central del Uruguay deje de incidir en el mercado cambiario, de modo que el valor del dólar siga ascendiendo; que el precio del gasoil no se incremente a corto plazo y poder comprar combustible al por mayor; elevar y extender los descuentos que UTE aplica en la fase industrial de la cadena arrocera; reestructurar el endeudamiento del sector; generar un nuevo fondo que le permite al productor rápidamente acceder a US$ 2 por bolsa de 50 kilos pagando eso con lo correspondiente a futuros ingresos por concepto de devolución de impuestos; y que se hagan gestiones ante el gobierno peruano para que ese mercado, uno de los de mayor relevancia, exija un menor pago de aranceles.

Alfredo Lago, presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), informó a El Observador que para ambientar una mejoría en la competitividad del sector es necesario en primer lugar que en materia de política cambiaria se permita que el dólar se siga valorizando con relación a la moneda nacional.

En ese sentido, se reconoció el valor de la mejoría que últimamente tuvo el tipo de cambio desde la óptica del sector agroexportador, sin dejar de tener en cuenta que ello derivó de situaciones externas, no de decisiones internas.

Por eso, precisó, “hicimos ver que si con otros objetivos empezamos a intervenir en la tasa de cambio se puede empezar a perder lo que por otro lado se pueda empezar a ganar”, dijo, aludiendo a algunas perspectivas mejores de negocios y precios por el arroz.

Lago añadió que “pedimos que no todo se indexe a esa mejor tasa de cambio, es fundamental que Ancap trabaje en la interna y que el precio del gasoil no suba el 1° de julio, que se mantenga en los $ 40 por litro”. Eso, remarcó, “lo solicitamos expresamente”. También se planteó poder comprar por parte de los productores combustible “al por mayor”.

Con relación a los beneficios dispuestos para el costo de la energía eléctrica, ACA solicitó que se mantenga de parte de UTE el descuento del 15% durante tres meses para lo relacionado con energía para riego en la fase primaria, pero se planteó que se extienda el descuento en la fase industrial a un 20% y por todo el año, lo que se entiende “terminará repercutiendo en un mejor precio al productor por su arroz”.

Endeudamiento: US$ 150 millones

A la vez, puntualizó Lago, “es necesario” generar mecanismos que generen soluciones financieras. El sector soporta un endeudamiento global de US$ 150 millones, equivalente ello a US$ 1 millón por hectárea cultivada, lo que demuestra con claridad el porte del problema, con el agravante que hay una enorme parte de los vencimientos concentrados a muy corto plazo, con muchos compromisos que vencerán el 30 de junio y para los cuales hay poca capacidad de enfrentamiento.

Por lo tanto, se planteó al gobierno que se trabaje en reestructurar ese endeudamiento. “Necesitamos plazos, necesitamos costos de financiamiento accesibles y necesitamos unificar todo el endeudamiento a través de una institución financiera que puede ser el Banco de la República”, explicó.

Al mismo tiempo, agregó, “necesitamos liquidez”. Al respecto, se planteó generar un fondo equivalente a US$ 2 por bolsa de arroz de 50 kilos, lo que establece un monto global de US$ 40 millones, a devolver con ingresos que se obtengan en el sector por concepto de futuras devoluciones de impuestos, aumentando la tasa del caso a un 6%, creándose como herramienta adicional para reponer ese adelanto el dinero excedente en caso que el precio por la bolsa de arroz de 50 kilos supere el valor medio histórico de los últimos 10 años (US$ 12,50).

También, con relación a los mercados, se solicitó que se activen gestiones ante el gobierno de Perú para que ese mercado, uno de los de mayor relevancia, exija un menor pago de aranceles en el marco de las colocaciones de arroz uruguayo.

Tras el encuentro, la gremial de los arroceros emitió un comunicado sintetizando lo que se planteó en la reunión.

Los planteos fueron recibidos este lunes sobre el mediodía por el presidente Vázquez; el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori; el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech; y el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Santiago Soto.

Por la ACA, además de Lago, concurrieron a la reunión, en la residencia de Suárez y Reyes, el vicepresidente de la gremial, Rafael Bottaro; el secretario general, Juan Miguel Silva; y la gerenta general, María Noél Sanguinetti.

Un informe “en persona”

Considerando la situación adversa que afronta el sector arrocero, “nos parecía necesario volver a trasmitirle en persona al presidente Vázquez cómo están las cosas, de primera mano”.

Lago destacó que desde la última reunión de los productores con Vázquez, realizada hace casi dos años, en julio de 2017, “muchas de las cosas que le anunciamos se fueron confirmando”, aludiendo a la caída del área de siembra, la disminución en la generación de materia prima y las consecuencias que eso implica en la etapa industrial, afectando el volumen de puestos de trabajo en toda la cadena y así y por eso y actividades conexas complicando a muchas comunidades del país donde el arroz es fundamental.

“Quizás hubo algo subestimado por parte del presidente de la República y no hubieron decisiones que tuvieran un impacto de buena magnitud, hoy la realidad es que estamos en un continuo deterioro del sector”, reflexionó.

Señales estimulantes

No obstante, el presidente de la gremial de los arroceros detalló algunas señales estimulantes que. advirtió, lejos están de dejar de considerar como muy necesarias cada una de las necesidades planteadas en la reunión de este lunes a Vázquez y sus asesores.

Entre ellas mencionó la mejora en la tasa de cambio, porque “no es lo mismo tener que enfrentar las cosas con un dólar a $ 28 que hacerlo con un dólar a $ 35 como está ahora”.

Además, si bien de momento se han concretado pocos negocios por el arroz producido en esta nueva zafra, mencionó que hay perspectivas de fortalecimiento en los niveles de negocios internos en la región que "deberían repercutir en una mejoría del precio".

También aludió a un último informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que indica que, si bien en forma leve, se percibe una disminución en el volumen total de arroz producido en el mundo.

“Deberíamos estar esperando un ciclo mejor en cuanto a la ecuación económica, pero a eso precisamos que se lo ayude”, concluyó Lago.