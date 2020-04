Los Soprano, Watchmen y más series están disponibles gratis durante abril

Si tenía pendiente ver series como Sex and the city, Los Soprano, Watchmen o Euphoria, ahora tiene una buena excusa para, al menos, empezarlas. Porque el canal HBO liberó algunos episodios de esas y otras producciones, desde el pasado miércoles 8 y hasta fines de abril en sus plataformas digitales, de forma gratuita, para estos días de encierro voluntario a causa de la pandemia de coronavirus.

Hasta ahora se han publicado los primeros episodios de cinco de las producciones más recientes de HBO, entre las que se cuentan algunas de las series mejor recibidas de los últimos meses. Están disponibles la historia policial y de terror The Outsider, basada en una novela de Stephen King, y que sigue la investigación de la muerte de un niño que pronto empieza a tomar tonos sobrenaturales: la adaptación (y secuela) del cómic Watchmen, que imagina un presente alternativo en el que los superhéroes existen, y con tintes de misterio y ciencia ficción cuenta una historia sobre el racismo y la desigualdad: y la serie Euphoria, que sigue las desventuras cotidianas de un grupo de adolescentes de la nueva generación, entre drogas, romances y redes sociales.

También pueden verse los arranques de la comedia Avenue 5, una comedia protagonizada por el mismísimo doctor House, Hugh Laurie, que se ambienta en una nave espacial futurista que funciona como un crucero. Un problema mecánico la lleva lejos de su trayectoria prevista, y en medio de ese desastre y el intento de volver a la Tierra es que se desarrolla la serie. Por último, ya está disponible también el inicio de otra adaptación literaria, His dark materials, basado en la trilogía juvenil La materia oscura, una saga de aventuras en un mundo de fantasía en el que los humanos coexisten con criaturas fantásticas, y en el que las almas de cada persona tienen forma de animales e interactúan con sus dueños.

Además, está disponible la primera temporada completa de la serie chilena Prófugos, protagonizada por Benjamín Vicuña, y que sigue a un cuarteto de presos fugitivos, que escapan cada uno con sus propios motivos.

A esa oferta se sumarán en los próximos días temporadas completas de algunos clásicos de HBO, como Los Soprano y Sex and the city. Todas estas series gratuitas están disponibles en la plataforma HBO GO y en la web hbogola.com.