Los tips del Inale para no cometer errores a la hora de comprar quesos

El Instituto Nacional de la Leche (Inale), considerando que cada 27 de marzo se conmemora el Día Internacional del Queso, trasladó en su sitio en Internet un saludo a quienes producen ese alimento.

En ese marco, compartió un conjunto de consejos prácticos para que el consumidor puede elegir buenos quesos, con foco en tres variedades de alta producción y consumo en Uruguay.

El material fue elaborado por técnicos del Inale durante los talleres de Master Cheese.

Queso colonia

Sabor y aroma: suave y fresco, sabor láctico, levemente salado (en el mercado hay versiones sin sal).

Masa: color amarillo claro y homogéneo.

Corteza: lisa, limpia y flexible.

Ojos: esféricos, brillantes, fondo liso, ojos más hacia el centro.

Queso dambo

Sabor y aroma: suave y fresco, sabor láctico, levemente salado (en el mercado hay versiones sin sal).

Masa: cerrada o puede tener algunos ojos esféricos y brillosos.

Color: amarillo claro y homogéneo en toda la masa

Corteza: lisa, limpia y flexible.

Queso semiduro

Sabor y aroma: picante intenso.

Color: amarillo claro y homogéneo en toda la masa

Corteza: lisa, limpia y dura.

En quesos más maduros aparecen pequeños cristales y grana al corte.

Los datos

Durante 2021 Uruguay exportó 26.004 toneladas de queso, con una caída de 4% respecto a 2020. Ingresaron, por ese volumen colocado en el exterior, US$ 107 millones, un 3% menos que durante el año anterior. El precio promedio por tonelada mejoró: US$ 4.029 en 2020 a US$ 4.117 en 2021.

El precio por tonelada ha mejorado aún más en enero (US$ 4.408) y febrero (US$ 4.198) de 2022, siempre con base en datos del Inale.

Durante 2021, considerando los cuatro rubros de lácteos que se exportan, el queso ocupó el segundo lugar en el volumen de ingresos con US$ 107 millones, superado por la leche en polvo entera con US$ 491 millones y por encima de los US$ 58 millones de la leche en polvo descremada y los US$ 51 millones de la manteca.

El queso en el mundo

El lugar del mundo en el que se come más queso es Grecia, como curiosidad se estima que cada griego consume 37 kilos de queso al año, de los cuales el 75% corresponde al queso feta.

El mayor productor de quesos en el mundo es Estados Unidos, con 4.300 millones de toneladas al año.

El surtido de quesos más grande del mundo se encuentra en Francia, en una región llamada Narbona. Está maravillosa colección se encuentra en el restaurante Les Grands Buffets, que ha obtenido el Guinness World Records, proclamado por “La mayor colección de quesos del mundo en un restaurante” con un total: 111 quesos.

El mayor número de quesos fabricados en el mundo son de vaca. Le siguen los de oveja y luego cabra, existen regiones en las que se elaboran búfala, burra o camella, entre otros rumiantes.

El queso más caro del mundo es el ‘pule’, de Serbia. Se elabora con la leche de una raza autóctona de burras de la que sólo quedan 100 ejemplares en el mundo. Su precio es de € 1.000 el kilo. Los productores de este queso especial se localizan en una pequeña reserva natural situada en la localidad de Sremska Mitrovica, a unos 80 kilómetros al oeste de Belgrado, llamada Zasavica.

En Reino Unido se produce un queso de lujo: el White Stilton Gold. Se trata de una edición especial del stilton blanco (llamado Long Clawson’s Stilton Gold) que sólo se elabora en fechas especiales como Navidad. En su producción se incluyen virutas de oro amarillo comestibles, y por eso los británicos lo han nombrado “El rey de los quesos”. Su precio es de € 700 el kilo y en muchas ocasiones lo supera.

El Moose House, a base de leche de alce sueco, que ronda los 850 o 1.000 euros, es un queso de alce requiere de cierta temporalidad, la razón es porque las hembras únicamente pueden ser ordeñadas entre el mes de mayo y septiembre. La leche para la elaboración del queso sólo se obtiene a partir de tres grandes alces en la granja, llamados, Gullan, Haelga y Juna en una granja de 59 hectáreas en Suecia especializada en la cría de alces.

Fuente: portalechero.com