Los uruguayos en la MLS y el disgusto de Diego Alonso

Orlando City, del uruguayo Mauricio Pereyra, y Philadelphia Union fueron este martes los primeros equipos en clasificar a octavos de final del torneo de reanudación de la liga de fútbol norteamericana (MLS), tras derrotar a New York City, de Nicolás Acevedo, y a Inter Miami, del DT Diego Alonso, en la segunda ronda del Grupo A.

Las dos franquicias clasificadas están en cabeza de la llave con seis puntos mientras que New York City e Inter, franquicia copropiedad de David Beckham, siguen sin puntuar y necesitan un triunfo en la tercera y última jornada para intentar avanzar a octavos.

Union superó por 2-1 al Inter en la cancha del complejo deportivo de Disney World (Orlando), sede única del torneo 'MLS is Back'.

Inter, equipo debutante esta temporada en la MLS, ha perdido los cuatro partidos que ha disputado por ahora. Dos de ellos fueron en la temporada regular de la MLS, antes de que fuera suspendida en marzo por el coronavirus, y también cayó la semana pasada en el partido inaugural del 'MLS is Back' por 2-1 ante Orlando City.

"Lógicamente estamos tocados. No nos gusta esto que nos está pasando, pero debemos tener tranquilidad, analizar, ver qué estamos haciendo bien y qué puntos reforzar", dijo el técnico de Inter, el uruguayo Diego Alonso. "Hoy hicimos un gran partido, generamos muchas ocasiones, pero no terminamos de definir y los errores en un área y otra cuestan puntos".

"Es desesperante y frustrante no haber tenido resultados que merecíamos por desconcentraciones tontas", coincidió el mexicano Rodolfo Pizarro, autor del gol de Inter. "Pero tenemos que seguir trabajando y tener fe en que podemos clasificar".

El flamante club de Miami se interesó en fichar al uruguayo Edinson Cavani, pero el atacante no consideró que este sea el momento para llegar a la MLS, según informó la prensa italiana este martes.

En el choque anterior, Orlando City, encauzó su clasificación con un triunfo 3-1 ante New York City.

En Orlando volvió a ser titular el ex Nacional Mauricio Pereyra, quien fue sustituido a los 79 minutos, mientras que en New York City no jugó el ex Liverpool Nicolás Acevedo, quien espera por su debut en la MLS:

En el torneo MLS is Back, con un formato similar al de una Copa del Mundo, logran el pase a octavos de final los dos mejores posicionados de los seis grupos más los cuatro mejores equipos que acaben en tercera posición de su llave.

Sin positivos por coronavirus

En la mañana del martes se jugó otro partido correspondiente al Grupo B en el que el Seattle Sounders, de Nicolás Lodeiro, actual campeón de la MLS, perdió 2-1 ante el Chicago Fire complicándose el pase a las eliminatorias.

Sounders, de Lodeiro, perdió y se complicó

El uruguayo, capitán del equipo, disputó los 90 minutos. “No son los resultados que queremos, hay que seguir trabajando y no bajar los brazos. De estas situaciones es cuando más se tiene que aprender. Nosotros más que nadie sabemos que esto es largo”, escribió en sus redes Lodeiro, una de las figuras de la MLS.

Con este resultado, Chicago Fire lidera el Grupo B con tres puntos, seguido del San José Earthquakes y Seattle Sounders, con una unidad, y de Vancouver Whitecaps, que todavía no ha debutado. Seattle es el único de los equipos que ya ha jugado dos de los tres partidos de la fase de grupos.

Tras la salida de FC Dallas y Nashville SC del torneo por el contagio de coronavirus de una veintena de sus jugadores, la liga informó este martes que ningún futbolista dio positivo en los últimos exámenes.

La MLS practicó entre el 12 y 13 de julio exámenes a 1.227 jugadores, árbitros y otras personas involucradas en la competición sin que se registrara ningún caso positivo.

