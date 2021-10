Los valores de los granos siguen firmes, pero La Niña amenaza

El mercado agrícola sigue en su gradual firmeza de precios para los granos de secano –trigo, maíz y soja– y en un afloje también relevante para los precios arroceros de Brasil. Productivamente, el panorama va mejorando para el arroz gracias al riego y se va complicando para los cultivos sin riego que ven cómo los suelos se secan con esta semana de ola de calor y con incertidumbres respecto a las lluvias futuras.

En Chicago cada grano encuentra argumentos para subir. En el caso de la soja, las compras de China; en el maíz, la disparada en el uso de etanol para licuar el alto precio del petróleo; en el trigo, la fuerte demanda internacional y la relativamente escasa oferta tras una pobre cosecha del hemisferio norte.

De esa manera, el trigo se va acercando a los US$ 300 por tonelada, una referencia muy fuerte. En esta semana cruzó la línea de US$ 280 por tonelada para el trigo diciembre 2021 y US$ 285 para diciembre 2022, lo que sigue augurando una amplia siembra en el otoño.

El maíz por su parte cruzó los US$ 210 para la posición mayo. En plena cosecha y cuando se espera que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) siga corrigiendo hacia arriba el rendimiento en ese país, esta suba es bien significativa al mostrar una demanda muy firme, porque en el caso del maíz, como sucede en el de la soja, la oferta cuenta con el fuerte ingreso del grano estadounidense que terminará de cosecharse dentro de unas dos semanas.

La siembra en Brasil comienza bien y eso también sería bajista. Incluso ha recuperado algo de cauce el Paraná, con lluvias abundantes en el centro de Brasil.

EO

La colza, despegada

El mercado de colza sigue despegado, jugando en otra liga con precios arriba de US$ 700 y ya en plena cosecha. Varias chacras superan los 2.000 kilos, pero probablemente el rendimiento promedio nacional se ubique algo por debajo de esa referencia. Será un rendimiento récord y permitirá un margen más que interesante.

Esta ola de calor quitará rendimiento al trigo y la cebada que están en pleno llenado de granos. Probablemente no se repitan los muy altos rendimientos del año pasado, aunque igual será para ambos casos una buena cosecha en términos de productividad y precios.

Aún con un marco favorable de precios, la siembra de cultivos de verano tiene a la incertidumbre climática por delante.

Períodos relativamente prolongados sin lluvias, calor por encima de lo normal y muy alto precio de fertilizantes e insumos van elevando el riesgo de la próxima siembra.

En el caso del arroz sucede lo contrario. El alto precio de contenedores y fletes complica la perspectiva comercial exportadora, particularmente a destinos lejanos como Iraq, pero productivamente los días despejados y la leve lluvia de la próxima semana permiten completar una muy buena siembra y el sector vuelve a ilusionarse con los altos rendimientos que se logran cuando el cultivo logra implantarse en octubre.

Entramos en un mercado climático y quien tiene riego tiene premio, mientras que quien depende de las lluvias tiene un riesgo elevado, aún con un buen precio del producto.

Juan Samuelle

Sede del CBOT, en Chicago.