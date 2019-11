Louis Vuitton compró la joyería Tiffany por US$ 16 millones

El conglomerado de marcas de lujo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton ha sellado un acuerdo definitivo para adquirir la joyería estadounidense Tiffany & Co., en una operación valorada en US$ 16.200 millones.

Esta compra tiene lugar después de que LVMH incrementara 12% su primera oferta de US$ 14.500 millones, presentada a finales del pasado octubre. En concreto, la nueva oferta de LVMH propone el abono de US$ 135 en efectivo por cada acción de Tiffany , en vez de los US$ 120 ofrecidos el pasado 28 de octubre. De este modo, la nueva contraprestación representa una prima del 37% respecto del precio de las acciones de Tiffany antes de la primera oferta y del 7,5% en comparación con su cierre del viernes pasado.

La firma de joyería y orfebrería, fundada en Nueva York en 1837, cuenta con una reputación internacional gracias en parte a la película "Breakfast at Tiffany's" (1961), y basada en una novela homónima del periodista y escritor Truman Capote, que abría con su protagonista Audrey Hepburn ante uno de sus escaparates.

La adquisición ha sido aprobada por los consejos de administración de los dos grupos. La operación se cerrará a mediados de 2020 una vez que los accionistas de Tiffany aprueben la compra y se obtengan las autorizaciones reglamentarias pertinentes. La junta directiva de Tiffany ha recomendado a los accionistas de la joyería estadounidense que se adhieran a la propuesta del grupo francés. "Tenemos la ambición de hacer brillar esta marca emblemática con todos los cuidados y toda la determinación que hemos puesto en todas las casas que se han unido a nosotros a lo largo de nuestra historia", ha indicado en un comunicado el presidente y director general de LVMH, Bernard Arnault.

Por su parte, el presidente del consejo de administración de Tiffany, Roger N. Farah, ha manifestado que la adquisición se acepta tras un "examen estratégico que incluye una inspección profunda" tras la que han concluido que esta transacción "abre perspectivas muy prometedoras". En palabras de Alessandro Bogliolo, director general de Tiany, "esta operación va a permitir un respaldo, medios y un impulso suplementario para alcanzar objetivos de crecimiento sostenible, cuando aspiramos a convertirnos en la casa de alta joyería de las nuevas generaciones".

Tiffany, que cuenta con más de 300 tiendas en todo el mundo, obtuvo un beneficio neto de US$ 261,5 millones en el primer semestre de su año fiscal (entre los meses de febrero y julio), un retroceso del 8,9% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. Por su parte, en los nueve primeros meses de 2019, LVMH facturó US$ 43.766 millones, lo que representa un incremento del 16% respecto del mismo periodo del año anterior.

Fuente: El Cronista - RIPE