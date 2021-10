Low cost anuncia llegada a Argentina con vuelos hasta 50% más baratos a Miami y al Caribe

Por Nuria Rebón/El Cronista-RIPE

La low cost colombiana Viva Air prevé volar a Buenos Aires desde Medellín y Bogotá a partir de mediados del año próximo.

Con tarifas entre 30% y 50% más bajas que la competencia, la aerolínea prevé, además de unir las ciudades colombianas con la capital argentina, conectar, vía Medellín (una ruta que hoy no existe al país), a destinos como Miami, Ciudad de México, Cancún y otros del Caribe, como Punta Cana.

"Ya tenemos aprobadas por las autoridades colombianas siete frecuencias semanales a Buenos Aires desde Bogotá y otras siete desde Medellín, donde está nuestro hub. Ya estamos gestionando los permisos en la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) argentina, con el objetivo de comenzar a operar en junio o julio del año próximo. Estuvimos reunidos con autoridades del Ministerio de Turismo argentino y están muy interesados en que comencemos a operar, por el tráfico de visitantes que podemos aportar al país", comentó Félix Antelo, presidente y CEO de Viva Air Group, en diálogo con El Cronista.

"Inicialmente, operaríamos un vuelo diario: tres desde Medellín y dos desde Bogotá por semana, o a la inversa, con unas seis horas de duración", adelantó.

El ejecutivo argentino, quien trabajó 18 años en Latam -parte de ellos en Lan Argentina-, confía en el potencial de las rutas, pese a que el mercado internacional recién está por comenzar a reactivarse en el país, tras más de un año y medio con restricciones por la pandemia. La empresa tenía planes de aterrizar en la Argentina desde inicios de 2019 y meses atrás informó que había solicitado los permisos a las autoridades de ambos países.

"Varias razones nos impulsan a volar a la Argentina. Tenemos una flota de 21 aviones, con menos de un año de antigüedad, y en 2022 nos llegarán ocho más, con la meta de alcanzar en 2025 los 50. Son todos Airbus A320 Neo, de 188 asientos. Con el crecimiento de la flota, buscamos crecer en el mercado doméstico colombiano y, también, a destinos internacionales nuevos, como Argentina. A través de nuestro hub en Medellín, vamos a conectar a los argentinos no sólo con Colombia, para que visiten Cartagena, San Andrés o Santa Marta, sino con Lima, Miami, Orlando, Cancún, Ciudad de México y a otros nuevos destinos que vamos a sumar en el Caribe, como Punta Cana", precisó.

Además, apunta a traer más colombianos a Argentina, con el atractivo de tarifas bajas.

"Antes de la pandemia, Argentina era el segundo destino más visitado por los colombianos, después de Miami. Ahora, podrán ir a Argentina más colombianos, además de mexicanos y estadounidenses que conecten en Medellín, por el menor costo. Estimamos que las rutas costarán, a colombianos y argentinos, entre un 30% y un 50% menos que las que se ofrecen hoy no sólo a Colombia (donde operan dos compañías sólo a Bogotá, Aerolíneas Argentinas y Avianca), sino también a Miami, México y Caribe. Porque somos la única low cost que opera estos tramos internacionales", destacó Antelo.

Los precios que ofrece

El ejecutivo destacó que, a valores de hoy, "volar entre Buenos Aires y Bogotá cuesta de US$ 700 y US$ 1.000; a Miami, no menos de US$ 1.000. A precios actuales, de Buenos Aires a Bogotá o Medellín con Viva Air podría costar cerca de US$ 300 o US$ 400 ida y vuelta, y a Miami unos US$ 600. Son valores significativamente más bajos, porque nuestro costo de operación es de 30% a 50% más bajo que los competidores, y ese menor corto se puede trasladar a precio y ser sustentables. Vamos a seguir bajando costos para pasar esa rebaja a tarifa; con más vuelos, el costo se diluye más", indicó Antel.

Para una segunda etapa, la empresa prevé también unir Colombia con Córdoba, pero primero busca consolidar la operación a Buenos Aires.

Antelo es optimista sobre la recuperación del turismo y del sector aerocomercial en la post pandemia. "Lo primero que va a querer hacer la gente es salir, viajar y darse los gustos que no pudo darse en todo este tiempo. Colombia y México son los dos mercados que más rápido se recuperaron en América latina. México estuvo abierto a los vuelos, y Colombia manejó muy bien la pandemia, abrió a inicios de 2021. Viva Air está volando, desde marzo de este año, un 30% más que en la pre pandemia. Y en el último trimestre de este año vamos a tener un 70% más de asientos en vuelos que en igual período de 2019. Somos una empresa nueva, con aviones llegando, de bajo costo, que atravesó mejor la pandemia que otras tradicionales. No tuvimos que entrar al Capítulo 11 en Estados Unidos ni reestructurarnos", dijo, haciendo referencia, sin mencionarlas, a los procesos de Avianca y Latam.

"Apuntamos al mercado de turismo y de visitas de familiares, no al corporativo, con mucho foco en el mercado doméstico. Sabíamos que esos mercados eran los que más pronto se iban a recuperar, y ofrecemos precios más bajos que los competidores", explicó. "Tenemos una flota nueva, con puntualidad del 90% en Colombia y buenos horarios de vuelos. La gente que no conocía Viva Air ahora la tiene como opción", agregó.

Sobre las nuevas rutas que prevén operar a la Argentina también es optimista. "Sabemos que económicamente la Argentina está complicada y el tipo de cambio no impulsa viajes al exterior. Trabajé más de 18 años en Latam y en Lan Argentina, conozco el mercado. Se compensan los flujos de tráfico. Esperemos que mejore la economía en la Argentina; pero si el mercado emisivo argentino está deprimido, se compensa con los turistas que visitan el país: colombianos, peruanos, mexicanos y estadounidenses. Si la economía se recupera, los argentinos están, en la región, entre los que más viajan a nivel internacional en tiempos normales, y se llenarán los vuelos a Miami, México y el Caribe. Es una apuesta audaz, pero con nuestros costos y la demanda proyectada, será rentable. Creemos que la operación será exitosa, por la propuesta de valor y los precios más bajos para vuelos internacionales", destacó Antelo.

La compañía proyecta llegar a más destinos del Caribe y de Estados Unidos en 2022, además de aterrizar en Santiago de Chile y San Pablo.

Viva Air Colombia opera desde hace nueve años y, desde hace cinco, cuenta con la filial Viva Air Perú, en ese país. El 70% de la empresa pertenece al fondo de inversiones Irelandia Aviation, creador de aéreas como Ryanair (Irlanda), Tiger Airways (Australia y Singapur) y Viva Aerobus (México), entre otras, pero hoy solo controla Viva Air en Colombia y Perú.

El 30% restante es controlado por el fondo Cartesian (principal accionista de la low cost argentina Flybondi).