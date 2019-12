Lucas Etcheverrito subasta solares y bienes en Rocha y Maldonado

Entre los remates particulares que se desarrollarán en la presente semana, sobresale la venta al mejor postor de solares y bienes inmuebles en los departamentos de Rocha y Maldonado. La actividad será en Montevideo, y estará a cargo de Lucas Etcheverrito.

Se subastarán 11 terrenos en La Paloma, ubicados en la zona denominada Playa Anaconda, y la base va desde US$ 160 la cuota. En este balneario se destacan dos terrenos ubicados a tres cuadras de la playa. Además, los compradores podrán realizar ofertas por tres terrenos de Punta Rubia, que van desde US$ 170 la cuota. Van a remate también cinco terrenos en el balneario Oceanía del Polonio, con cuotas desde US$ 140, tres padrones en La Esmeralda, con base desde US$ 150 y otros seis terrenos en Punta del Diablo, con un valor mínimo desde US$ 190 la cuota. Se venderá al mejor postor además la cantidad de cinco terrenos en Barra del Chuy desde US$ 260 la cuota, seis predios en Puimayen, con una cuota desde US$ 130 y dos solares que se venden juntos en La Pedrera, también en dólares.

El comprador que no pague en dólares puede hacerlo en Unidades Indexadas (UI), pero con una pequeña entrega inicial. Las base de cuota varía dependiendo de cada balneario y de la ubicación. Los servicios básicos de cada solar (agua, luz u otros) depende de la localización de cada predio. Las financiaciones pueden ser en 80, 90 y 96 cuotas respectivamente -depende de la ubicación, área y precio final del solar-.

Este atractivo remate tendrá la venta sin base.de un terreno en Punta del Este, más precisamente en zona de Club del Lago. El predio tiene 1.600 m² -ubicada en una manzana independiente-. Se puede abonar en hasta 96 cuotas en dólares o unidades indexadas. Está localizado a pocas cuadras de la playa de Punta Ballena, próximo al hotel Club del Lago y a la Laguna del Sauce. Este terreno tiene 15 % de descuento por pago al contado.

Etcheverrito presentará en esta oportunidad la subasta de Hostel Covadonga -en funcionamiento-. El proyecto tiene 170 m2 construidos en un total de 980 m2 de terreno en dos solares. Cuenta con salida a la Ruta 10 y a una cuadra de la nueva terminal de ómnibus. Son siete habitaciones para cuatro personas cada una, dos habitaciones para seis personas cada una y una habitación para cinco personas. En total son 45 camas con baño compartido. Cuenta con cocina y una administración, patio con parrillero, depósito y un lavadero. Para los interesados o posibles compradores, hay financiación del 50% contado y el saldo a pagar durante años -se puede hacer semestral o en cuotas mensuales-.

Dentro de la diversa lista de opciones, se subastará una chacra en el departamento de Rocha, ubicada próximo a Laguna Garzón. Tiene un área de 16,74 hectáreas con costa a arroyo. Su localización es a 30 km. De distancia del balneario de José Ignacio, a 7 kilómetros de Ruta 10 y a 5 kilómetros de la Ruta 9. En la modalidad de pago, hay financiación del 25%, aunque se puede pagar también al contado y saldo en dos años y medio en cuotas mensuales o semestrales.

La subasta es el próximo viernes 6 a la hora 14.30 en la Asociación Nacional de Rematadores, en avenida Uruguay 826 esquina Andes, en la Ciudad Vieja. Por bases o condiciones, los interesados deben consultar a los organizadores del remate. Para acceder a más información de los padrones a rematarse, contactar al rematador Lucas Etcheverrito al teléfono 099 742 800 o enviar e-mail a la casilla lucas.etche@gmail.com.