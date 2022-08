Lucha entre "dos grupos antagónicos" y una deuda de $15 pesos: así fue la pelea que terminó con una muerte en Ciudad Vieja

La mujer interrumpió la audiencia varias veces, no dejaba a la fiscal adjunta, Alana Eccher, de la Fiscalía de Homicidios de 3er Turno contar cómo entendía que ella, junto a otro hombre, había participado de una riña en la que uno de ellos –todavía no pudo individualizar cuál– había ultimado a un joven de 29 años el viernes por la noche.

Un testigo relató a la Policía que el motivo de la agresión era una deuda de $15 pesos porque el hombre le proveía estupefacientes, dijeron desde el Ministerio del Interior a El Observador.

En audiencia, Eccher manifestó que el hombre es señalado por testigos como quien le vendía drogas. Según relató la fiscal, en las cámaras se ve como el hombre y la mujer (que son parientes entre ellos), tienen un altercado con la víctima, en la que también intervenía una hermana de los imputados que es menor de edad.

La víctima intentó herir con un objeto alargado a la adolescente, que tenía un palo en la mano. No llegó a lastimarla porque la novia de la víctima intentó a detenerlo, pero él logró escabullirse y empezó a golpearse con ella. En ese momento vuelven los adultos, que llevaban consigo cuchillos y "elementos de metal".

Cuando el allanó su domicilio se incautaron cinco cuchillos y una espada de 65 centímetros de hoja.

"Surge la existencia de una lucha desenvuelta entre dos grupos antagónicos, integrados por la víctima y por otros los imputados. Con intercambio de violencia (...) la víctima resultó muerta", valoró la fiscal en la grabación de la audiencia a la que accedió El Observador.

El defensor de los imputados, Juan Barca, aseguró que ellos salieron a defender a su hermana ante las agresiones de la víctima y que no usaron ninguna arma blanca, sino que un palo de escoba y se trenzaron a golpes de puño. A su vez, sostuvo que la víctima se fue y tuvo otros problemas con más vecinos de la zona y que ellos son quienes lo mataron.

A ello, Eccher respondió que no hay forma de que eso haya sucedido así por el lapso de tiempo en el que se desencadenaron los hechos según consta en la cámara de seguridad. "Los tiempos no dan para subdividir en tantos episodios", zanjó. Respecto a una posible pelea a golpes de puño, dijo: "Ellos lesiones visibles no tienen, acá el que resultó muerto es la otra parte". A su vez, recordó la cantidad de armas blancas que se incautaron en sus casas.

El hombre tiene antecedentes por rapiña y la mujer por riña con resultado lesiones. Ella, entre sus varias interrupciones que causaron el malestar de la jueza Marcela Vargas, enfatizó: "Ni siquiera estuvimos en la riña, en la foto está clarito, y todos lo ven, que no somos nosotros los que le estamos pegando".

Aún así, la Fiscalía se mantuvo firme en sus argumentos y terminaron con el beneplácito de Vargas, que aceptó imputarlos por el cargo de riña con resultado muerte. No se les imputó homicidio porque la fiscalía aún no pudo determinar quién de los dos ejecutó la herida que terminó con la muerte del joven, pero esperan poder dilucidarlo a medida siga avanzando la investigación. Ambos estarán presos preventivamente por 90 días.