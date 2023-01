Lucho Romero y sus recuerdos clásicos: "el Palillo Vanzini era un pancho" y Ruben Sosa "un ridículo"

El excentrodelantero de Basáñez, Peñarol y Central Español y actual entrenador de la sub 17 de River Plate, Luis "Lucho" Romero recordó algunas de sus vivencias en clásicos como jugador aurinegro y criticó con acidez a dos símbolos tricolores: Marcos "Palillo" Vanzini y Ruben Sosa.

"El Palillo Vanzini era un pancho adentro de la cancha. Te digo la verdad, preguntale a cualquier jugador que lo enfrentó en aquel entonces. O sea, gesticulaba con los brazos pero después igual te decía para ir a tomar algo, que no era el caso, porque no tenía nada que ver. Capaz que para la gente de Nacional sí (era un símbolo), pero para nosotros no incidía mucho", expresó Romero a Las Voces del Fútbol que se emite por AM 1330.

Consultado sobre si Vanzini los hacía "entrar" a los jugadores de Peñarol en los clásicos de 1998 y los años siguientes, Romero respondió: "No, no. El que era bravo en aquel entonces era el OJ (Óscar Javier Morales). Era bravo, porque no hablaba. Te partía al medio. Sabías que pelota dividida era él. Más allá de que te cruzabas con otros jugadores, estaba bravo el negrito".

"El jugador de Peñarol demasiado respetuoso era en aquel entonces. Mirá que el ridículo de Ruben Sosa venía de comerse un quinquenio y se pintaba los pelos. A los jugadores de Peñarol nunca los veías haciendo algo así. Y se les ganó todo por cinco años. Lo tuvo de hijo. ¿O estoy equivocado?", afirmó.

Sosa llegó a Nacional a mediados de 1997 y sufrió el quinquenio y los clásicos que Peñarol le remontó en el Clausura de 1997 y en la semifinal del Uruguayo en escasos días estando en ambos partidos dos goles abajo. En 1998, Sosa fue gran figura en Nacional al cortar el sexenio y ser campeón uruguayo y en 1999, en el marco de los 100 años de Nacional, jugó varios partidos con el cabello teñido.

"Peñarol tuvo cinco años que los pasaba por arriba. Es más, el hincha de Peñarol iba al estadio sabiendo que era ganador. Y el hincha de Nacional iba al estadio sabiendo que era perdedor, más allá de que estuviera uno o dos goles arriba. Eso se transmite de adentro hacia afuera. Y el temor que tenía Nacional en aquel entonces también se transmitía. Percibías la derrota en ellos. El hincha de Peñarol, así fueras perdiendo por dos goles se sabían ganadores. El equipo la transmitía eso", declaró Romero.

"Tuvimos resultados que se fueron dando, como el triunfo de Nacional contra Defensor", recordó en alusión al triunfo tricolor contra Defensor Sporting por 1-0 con gol de Juan Ramón Carrasco, que le permitió a Peñarol meterse en la definición del Uruguayo cuando un triunfo de los violetas o un empate lo sacaba de la misma. "¿Sabés cómo encajo dolor de barriga y te digo 'andá y jugá vos' y pierdo ese partido o lo empato? Se dieron un montón de circunstancias que el hincha de Peñarol difícilmente los pueda volver a vivir porque fueron siete u ocho partidos para hacer una película. Yo estaba mirando un partido del interior de la Liga del Este y con la radio a todo lo que daba escuchando. La verdad que lloré. Festejamos cada uno en su lugar. Estuvimos no sé cuántos días concentrados para lograr el quinquenio, encontrarte con ese regalo de poder seguir aspirando a ser campeón fue único", concluyó.