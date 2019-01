Luego de la lluvia de zapatos, Emiratos denunció a Catar por alineación indebida

Emiratos Árabes Unidos, anfitrión de la Copa de Asia, hizo un reclamo contra la elegibilidad de dos jugadores cataríes que participaron en la victoria 4-0 en semifinales, anunció este jueves la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

"La Confederación Asiática recibió una reclamación de la Federación de Fútbol de Emiratos Árabes Unidos concerniente a la elegibilidad de dos jugadores cataríes. Esta protesta será ahora examinada según el reglamento de la AFC", declaró a la AFP un portavoz de la confederación.

Según algunos medios, los jugadores señalados son el artillero Almoez Ali, autor de ocho goles desde el comienzo de la competición, y el defensa Bassam Al Rawi. El primero, de 22 años, es de origen sudanés y el segundo, de 21, nació en Irak.

Una sanción por no respetar los criterios de elegibilidad podría conllevar una multa e incluso la AFC tiene el poder de excluir a un equipo de una futura competición.

La protesta de Emiratos llega dos días después de la primera clasificación de Catar para la final de la Copa de Asia, goleando al anfitrión ante su público. Tras el partido una lluvia de zapatos y de botellas de plástico cayó sobre el equipo catarí cuando celebraba su triunfo.

"No me concierne para nada, todos los jugadores están trabajando con nosotros, por lo que no estamos preocupados. Estamos aislados (en el hotel) y no atendemos a otras cosas. Este equipo no necesita motivación extra, jugar la final es suficiente", señaló el seleccionador catarí, el español Félix Sánchez.

En los países del Golfo Pérsico, tirar un zapato en dirección de alguien es un insulto muy grave.

En su primera final, Catar se enfrentará el viernes en Abu Dabi a Japón, cuádruple ganador del torneo, que ganó el lunes a Irán (3-0) en la primera semifinal.

Ambos finalistas son los invitados a la Copa América de Brasil 2019.

Relaciones rotas

Desde junio de 2017, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Egipto rompieron relaciones diplomáticas y económicas con Catar, acusado de apoyar movimientos extremistas y de acercarse al rival regional de Riad, Irán.

Catar, organizador del Mundial 2022, se clasificó para su primera final de la Copa de Asia en un ambiente particularmente hostil de parte del público local.

Antes del partido, el himno catarí fue copiosamente silbado.

Durante el partido, zapatos, así como otros proyectiles (botellas de plástico, latas de refresco, sandalias, etc...) fueron lanzados desde las tribunas al terreno, y uno de ellos alcanzó en la cabeza al centrocampista Salem Al-Hajri tras el tercer gol.

Después del partido, una lluvia de zapatos y botellas de plástico cayó también sobre los jugadores cataríes, que festejaban su victoria.

En el césped, el inicio fue fuerte y Bandar Al-Ahbabi despegó del suelo con una entrada al catarí Akram Afif.

Un poco más tarde, el propio Afif era objetivo de lanzamiento de botellas de plástico, cuando se disponía a sacar un córner. El jugador tuvo entonces que alejarse de la zona del banderín de córner y llamar al árbitro al rescate.

Catar supo mantener su sangre fría en este ambiente hostil de 38.000 espectadores.

Con su octavo tanto en el torneo, el 2-0 para Catar en ese momento (37), Almoez Ali igualó el récord del número de goles marcados por un jugador en una Copa de Asia de Naciones, que estaba en poder del iraní Ali Daei desde 1996.

Cuando celebraba su hazaña, la lluvia de zapatos, botellas y latas se acentuó y la tensión también.

Tras el 3-0, marcado por Hasan Al-Haydos (80), Al-Hajri se desplomó en el césped entre una lluvia de proyectiles.

Hamid Ismaeil cerró la cuenta (90+3), cuando Emiratos Árabes Unidos estaba con diez tras la expulsión del defensa Ismail Ahmedde por un codazo a Al-Hajri.

