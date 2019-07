Luego del concurso manipulado, Nin reemplazó a su secretario general

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, decidió reemplazar al embajador Carlos Amorín como director de la Secretaría General de la cancillería y, en su lugar, asumirá la embajadora Ana Teresa Ayala, quien se desempeñaba como directora de Asuntos Económicos.

Amorín, quien reemplazó al embajador Bernardo Greiver en 2017 luego de casi una década como embajador en Brasilia, estuvo menos de dos años al frente de los asuntos internos del Palacio Santos y durante su gestión ocurrió una situación inédita en el ministerio: la manipulación de un concurso de ingreso.

Durante la última edición de dicho concurso, la cancillería decidió de forma antojadiza –y contra lo que señalaban las bases del llamado- sumar dos puntos a todos los que habían llegado a la instancia final del certamen solo por el hecho de haber presentado el título universitario. La presentación de ese documento era un requisito y no un mérito a partir del cual se pudiera obtener puntos que sumaran para el final de la contienda. La supervisión y responsabilidad última sobre los concursos corresponde a la Secretaría General, a través del Instituto Artigas del Servicio Exterior.

La decisión de agregar dos puntos a todos los que llegaron a la instancia final del concurso se hizo de forma posterior a la actuación del tribunal académico. Con la evaluación del examen oral, el 6 de mayo, culminó el trabajo de los profesores que son externos a la cancillería.

El lunes 13, en el IASE, se hizo la apertura del anonimato de la prueba escrita, con Servicio Civil presente en el acto, y se revelaron los puntajes de las pruebas de idiomas. Al conocerse los resultados ese día ya se supo en el ministerio que eran ocho las vacantes que se llenarían de las 17 disponibles.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre normalmente, los resultados no se subieron a la web ese mismo día sino que demoraron alrededor de 24 horas. En ese interín se inventó un mérito que no existía. Eso benefició a tres participantes que sin esos puntos no hubieran llegado al mínimo necesario para ingresar.

Luego de que la situación del concurso se hiciera pública por una nota de El Observador, se realizó una reunión con Servicio Civil en la que el organismo con sede en Presidencia marcó la irregularidad, lo que llevó al ministerio a dar marcha atrás y los tres beneficiados quedaron excluidos.

Antes de ser destinado en Brasilia, Amorín fue director general de Integración y Mercosur y de Asuntos Económicos Internacionales (2005-2008), embajador en Polonia (1999-2004) y también cumplió funciones en Ginebra y Nueva York.

Según supo El Observador, su aspiración era volver a Nueva York para ser el jefe de misión de la representación uruguaya ante Naciones Unidas, que está vacante desde el retorno del embajador Elbio Rosselli. Pero fuentes diplomáticas señalaron que ahora hay algunas “resistencias” en la administración para darle ese destino ya que entiende que tuvo un magro desempeño al frente de la Secretaría General, lo cual incluye el escándalo del concurso.