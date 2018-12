Lugano: “Los jugadores del interior no son ganado para que les digan firmen acá o no juegan”

Diego Lugano asesorará a los jugadores de las selecciones del interior que son obligados a ceder sus derechos de imagen para poder disputar la Copa Nacional de Selecciones.

El excapitán de la selección dejó en claro su pensamiento al afirmar que "los jugadores del interior no son ganado para que les digan firmen acá o no juegan”.

Lugano fue consultado en el programa Derechos Exclusivos de Radio Uruguay sobre el pedido de OFI a las Ligas para que sus jugadores cedan o negocien con ellas el derecho de imagen para poder jugar la Copa Nacional de Selecciones.

El presidente de OFI, Mario Cheppi, fue contundente al afirmar que “el que no firma no juega”. Ante esto, Lugano expresó: “No se dan cuenta que el jugador no es ganado, es el artista principal del espectáculo. Y se van a asociar, en breve, y de manera colectiva van a proteger sus intereses”.

El directivo de San Pablo comentó que fue llamado por varios jugadores del interior como consecuencia de la situación planteada. El 29 de diciembre estará en Paysandú brindando asesoramiento al respecto.

“Lo que digo es que lamentablemente comenzaron mal, de pesados”, agregó, Lugano, quien dejó en claro que hoy OFI se alejó de la lucha que se ha llevado adelante por parte de los jugadores. “OFI está en la AUF porque han luchado mucho dirigentes anteriores, entre ellos Bares (expresidente de OFI), y los jugadores también alzamos esa bandera. Poner hoy a OFI dentro de AUF le da un valor que no tuvo nunca. Es una victoria nuestra que se vaya a televisar OFI, y que se le dé vida al fútbol del Interior gracias a que hoy tiene influencia en la AUF. Pero que ya arranquen con que los que no firman no juegan, sin consultar a nadie… La cosa viene mal parida”.

Y concluyó hablando de la televisación de Tenfield del torneo: “Está buenísimo que se pueda televisar, es poco el dinero pero algo entra, pero esto está mal parido y van a ser los jugadores los que van a tener que controlar esto, ver si hubo un llamado a licitación para otorgar los derechos, si se dio la oportunidad pública a un cable del Interior o a alguien más. De lo contrario, no estamos entendiendo nada”.