Luis Scola le habló mal a una periodista pero luego la buscó en Instagram y le pidió disculpas

El capitán de la selección argentina de básquetbol Luis Scola se comunicó este martes con la periodista argentina Sofía Martínez por el tenor de sus respuestas posteriores al partido que la albiceleste perdió el lunes en la madrugada uruguaya con Eslovenia, por los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Argentina cayó 118-100 con los eslovenos donde Luka Doncic se despachó con una actuación sobresaliente, anotando 48 puntos.

Aris Messinis / AFP

Luka Doncic, enorme figura del debut esloveno

Martínez, quien trabaja para TV Pública de Argentina, le preguntó si la defensa había sido el gran problema para parar a Doncic a lo que Scola respondió: "118 puntos, 48 de un jugador, me parece bastante obvio que la defensa no estuvo en donde tiene que estar para ganar un partido en un Juego Olímpico".

Luego le preguntó sobre el rendimiento en general del equipo y le dijo: "Me parece bastante obvio también. Ahora mismo, mal. Hoy no estamos en un buen momento, no estamos jugando bien".

Finalmente, le consultó si antes de la derrota había disfrutado el arranque de un nuevo Juego Olímpico, y Scola volvió a mostrar su fastidio: "Me parece que no es el momento para esta pregunta, por ahí en un día entre medio de los partidos me preguntás y te digo que sí, pero ahora no estoy pensando en eso".

Thomas Coex / AFP

Marcado por Mike Tobey

Una vez procesada la derrota, Scola hizo una autocrítica de sus palabras, buscó a la periodista a través de Instagram y en un mensaje privado le pidió disculpas. Le escribió: "hola Sofía. Disculpá si mi frustración pareció que fue para vos. Tus preguntas fueron las mismas que hubiera hecho yo. La frustración era para conmigo y con el equipo. Perdoná si te hice sentir mal. Hicimos todo mal ayer, Incluido las respuestas en la zona mixta".

Thomas Coex / AFP

A los 41 años disputa su quinto Juego Olímpico

Ella aceptó cordialmente las disculpas, dio por cerrado el asunto y le pidió permiso para publicar sus respuestas.

Scola respondió: "Sé que no tenía necesidad, pero no me gustó cómo actué y quería decírtelo. Si querés ponerle no hay problema, a mí solo necesitaba decírtelo, lo que sí hacelo extensivo a tu grupo de trabajo, ellos también estaban ahí. Espero el próximo partido tener revancha y esta vez responder a la altura. Te mando un saludo y nos vemos pronto".