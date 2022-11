Luis Suárez le hizo un costoso regalo personalizado a cada compañero de Nacional

Luis Suárez no solo es crack adentro de la cancha. También lo es afuera colaborando en muchas causas solidarias y con atenciones como la que acaba de tener con los integrantes del plantel de Nacional tras ganar el Campeonato Uruguayo 2022.

Suárez le regaló un Iphone 14 con una carcaza personalizada con la foto del plantel a cada uno de sus compañeros, en un sobre celeste que tiene su firma.

La carcaza personalizada del regalo de Suárez

El delantero fue presentado como jugador de Nacional el 31 de julio y pese a su carrera en Europa y en la selección uruguaya, se acopló rápidamente al plantel como uno más.

Muchos de los integrantes del grupo cumplieron el sueño de jugar con su ídolo. Felipe Carballo admitió públicamente que a mitad de año tuvo una posibilidad de continuar su carrera en el exterior y se quedó en Nacional cuando supo que venía Suárez.

Leandro Lozano contó una anécdota: "Yo concentraba con Brian Ocampo, pero desde que llegó Luis, se fue con él. Un día Brian me mandó un mensaje y me dijo 'vení al cuarto'. Yo le dije que no, porque no quería molestar al hombre (Suárez)".

Diego Battiste

Suárez y Fagúndez

Al final Ocampo lo convenció y Lozano fue hasta la habitación donde estaba Suárez: "Nos pusimos a hablar y parecía que me conocía de hace 20 años. Es un crack", dijo el lateral izquierdo.

Diego "Torito" Rodríguez también contó una historia sobre la llegada de Suárez. Dijo que llevó a su hijo a la presentación de Suárez, el delantero le tocó la cabeza cuando lo saludó y "después no se la quería lavar".

Al cabo de la temporada, Suárez se va a integrar a los entrenamientos de la selección para el Mundial Qatar 2022 y luego seguirá su carrera en el exterior.

El domingo a la hora 16 Nacional festeja el título con una fiesta en el Gran Parque Central.