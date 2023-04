Luis Suárez recibió una nueva distinción en Brasil que genera controversias

🔎 O "De Placa" da @TNTSportsBR fez um ranking dos melhores centroavante do futebol brasileiro baseado no potencial e técnica dos concorrentes.



Luis Suárez (🇺🇾) do @Gremio foi eleito o MELHOR camisa 9️⃣ do @Brasileirao 2023! 🇧🇷👏 pic.twitter.com/ss5B4o74dn