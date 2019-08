Lujo en el aire: cómo son y qué incluyen los kits de primera clase en las aerolíneas

Un amenity kit no es solo un bolso de gentileza diseñado por las aerolíneas para mejorar la experiencia del pasajero que tiene acceso preferencial, trato diferencial y menú exclusivo. Es un símbolo de lujo y estatus. Por eso, cada vez más las compañías aéreas se esmeran -y compiten- por ofrecer propuestas de mayor sofisticación. Esos kits de lujo que las compañías dejan en los asientos de sus primeras clases traen todo lo que se necesita para pasar agradablemente un viaje largo en avión: desde cremas reparadoras para combatir el ambiente seco de la cabina del avión hasta pijamas de diseño de autor, todo dentro de un elegante neceser muchas veces con el sello de un famoso diseñador de moda.

Qatar Airways

La "mejor aerolínea del mundo en 2019" -según el ranking anual hecho por Skytrax Research- lanzó este año una elegante y lujosa colección de amenity kits diseñados por BRIC´S para sus pasajeros de Primera y Ejecutiva que realicen vuelos de larga distancia.

Creados por la marca italiana de lujo elegida por muchas celebridades a la hora de viajar, los nuevos kits tienen un diseño diferente para el hombre y la mujer e incluyen productos naturales para el cuidado de la piel de Castello Monte Vibiano Vecchio.

El set incluye bálsamo labial, bruma facial hidratante y crema hidratante antienvejecimiento para la Business Class, y suma una crema de noche reparadora en los neceseres de First Class. Las medias, los antifaces y los tapones para los oídos completan el kit, con la adición de una bolsa para gafas y un cepillo para el pelo en Primera.

Emirates Airlines

La aerolínea con sede en Dubái es reconocida por brindar una experiencia premium en Primera y Ejecutiva. Sus nuevos amenity kits llegan en colaboración con la marca de cosmética BYREDO, Bowers & Wilkins y la ya consolidada alianza con Bulgari.

Los pasajeros que viajen en First encontrarán en sus suites privadas un kit de bienestar de BYREDO con una amplia gama de productos para el cuidado de la piel creados de forma exclusiva para Emirates. Incluyen tónico facial, crema hidratante para ojos, roll on de aceite de camomila -que facilita la circulación y la relajación- y un spray aromático para la almohada.

Emirates también ofrece los ya tradicionales kits de amenities de Bulgari, renovados con un sofisticado diseño: ahora, las versiones de Primera y Ejecutiva cuentan con una fragancia de la marca y productos esenciales para el cuidado de la piel.

Además de estos artículos de cortesía, los pasajeros de Primera también tienen a su disposición un pijama hidratante para los vuelos nocturnos de larga distancia y auriculares con cancelación de ruido exterior y tecnología híbrida antiruido.

United Airlines

Para su clase Polaris, se asoció con la marca Sunday Riley con el objetivo de ofrecer productos de primer nivel para el cuidado de la piel en sus kits de cortesía en vuelos transcontinentales e internacionales de larga distancia.

La firma desarrolló la línea In-Flight Remedy exclusivamente para la aerolínea, a fin de satisfacer las necesidades de los viajeros y brindarles mayor humectación durante el vuelo.

Los kits incluyen una variedad de productos elaborados con extractos naturales purificados: desde cremas faciales y toallas de limpieza hasta cremas para manos y bálsamos labiales. Además, incluye una máscara acolchada para los ojos, tapones para los oídos, medias, cepillo de dientes, pasta dental y un paquete de pañuelos desechables.

American Airlines

American Airlines se asoció con importantes marcas de cuidado de la piel y estilo de vida para mejorar sus kits de primera clase. Este año, sus kits están diseñados para las necesidades de viajeros frecuentes de primera clase y clase ejecutiva.

Los kits fueron diseñados en colaboración con This is Ground, Athletic Propulsion Labs y STATE Bags y cuentan con productos de Allies of Skin, Zenology y Baxter of California.

Las rotaciones de color y los productos varían según la cabina, sin embargo, cada kit incluye lo esencial: una máscara para los ojos, tapones para los oídos, un cepillo de dientes y pasta de dientes.

Air Canada

Para su clase Business, denominada Signature Class, el set de cortesía diseñado por la marca canadiense WANT Les Essentiels contiene: productos de cuidado para la piel de la marca Vitruvi (crema de manos, crema de cuerpo y bálsamo de labios), kit dental, tapones para los oídos, antifaz, medias y paños limpiavidrios.

Lufthansa

El modelo para mujer del Windmen Amenity Kit (diseñado y producido por Skysupply) es moderno y elegante, con un acabado elaborado. No se ofrece solo como una bolsa de viaje con espacio para cosméticos y accesorios, sino que también tiene una correa de transporte desmontable para que la bolsa se pueda usar posteriormente.

El modelo masculino del kit es clásico y funcional. Incluye un diseño moderno y sencillo para utilizarse en la vida cotidiana, tanto como una bolsa de viaje como un organizador práctico. El contenido de los kits de primera clase incluye productos exclusivos de La Prairie.

Fuente: basado en El Cronista