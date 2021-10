Luz verde para venta de Caputto: su precio base y los plazos para terminar el proceso

El proceso de liquidación de la Citrícola Salteña (más conocida como Caputto) no ha sido sencillo y ha encontrado diversos obstáculos y piedras por el camino. La empresa pidió el concurso de acreedores en febrero de 2019 y hoy su gestión está a cargo de la Liga de Defensa Comercial (Lideco), el síndico designado por la Justicia.

Este martes 26 de octubre, una asamblea de obligacionistas (tenedores de deuda) de Citrícola Salteña aprobó un acuerdo entre los acreedores privilegiados del concurso de la empresa, Lideco, y accionistas y exdirectores de Citrícola y Nolir SA (Grupo Caputto), un paso clave que da luz verde para iniciar el proceso de venta en bloque de la empresa, informaron fuentes del mercado bursátil a El Observador.

Caputto había emitido Obligaciones Negociables (deuda) por US$ 11 millones en 2016 a 10 años de plazo. Como garantía del pago de las ON se incluyeron tierras productivas valuadas en US$ 15,7 millones a valor de remate y US$ 21 millones a valor de mercado, y fianzas solidarias de todas las empresas del grupo, que cuenta con varias unidades productivas. En su momento, un grupo de obligacionistas (inversores) era partidario de ejecutar esa garantía para hacerse de su inversión.

Ahora, el acuerdo de todos los acreedores -que incluye a un fondo del exterior- abre la puerta a que pueda llegar un inversor privado y mantener la unidad productiva en marcha, ya que buena parte de la valorización de sus activos está dada por las plantaciones de cítricos que posee la firma.

El proceso y los plazos

Caputto tiene un pasivo por unos US$ 50 millones y su principal acreedor es el Banco República (BROU) con el cual tiene un pasivo que ronda los US$ 20 millones. El resto de la deudas está compuesto por pasivos comerciales y de distintos proveedores. La empresa tiene deuda garantizada por US$ 35, 7 millones, mientras que otros US$ 11 millones no cuentan con garantía.

La base del remate de los activos de Caputto será de US$ 36,5 millones y los acreedores se cobrarán a prorrata del monto que finalmente quede de la operación si es que se mantiene el interés de privados por invertir en ese negocio. Antes de iniciar ese proceso, el juez del concurso deberá aprobar el acuerdo que alcanzaron los acreedores esta semana.

El acuerdo establece un período para la venta de los activos de 60 días con un máximo de 150 días. Por tanto, es probable que la llegada del potencial comprador recién pueda darse durante el primer trimestre del próximo año.

Caputto posee activos tasados en su momento por cerca de US$ 70 millones, que dependen especialmente de la valuación que tienen las plantaciones citrícolas, que incluyen variedades de frutas, infraestructura, sistema de riegos, accesos e invernáculos, entre otros. La gigante salteña cuenta con unas 3.500 hectáreas (ha) de las cuales 1.500 (ha) fueron destinadas a la reconversión varietal, debido a que en 2016 hubo un cambio de preferencias del consumidor. La firma cuenta con una planta industrial de packaging para frutas frescas y otra de jugos de 26 mil metros cuadrados y tecnología de última generación. El complejo industrial genera empleo directo para unas 1.000 personas en Salto.

El objetivo que buscan las partes involucradas es que el o los inversores puedan desembarcar en Caputto antes del inicio de la próxima zafra citrícola, que arrancará en el otoño de 2022. Ahora se aguarda que el interés que habían mostrado distintos inversores para hacerse del complejo industrial se materialice con una oferta concreta para la adquisición de los activos de Citrícola Salteña. De no surgir ningún interesado, todo el proceso volvería a foja cero.