Macri, un cartel sobre el aborto y un mensaje: "A favor de las dos vidas"

Desde Mendoza, adonde llegó como parte de la campaña “Sí,se puede” que el oficialismo lleva adelante rumbo a octubre, Mauricio Macri habló sobre el aborto, cuyo tratamiento habilitó el año pasado en el Congreso.

“Nos unen muchas cosas. Primero: queremos todos juntos cuidar la democracia. Queremos vivir en paz. Creemos en la honestidad. Queremos respetar al otro. Queremos vivir en libertad. Queremos construir y no destruir. Queremos un futuro mejor para nuestros hijos. Y jamás bajamos los brazos. Y decimos no a la impunidad”, expresó el presidente al hablar en el Parque Las Heras.

Y seguidamente, ante un cartel que no llegaba a leer sostuvo su postura contra el aborto: “¿Qué dice ahí? No veo, no veo. ¿Qué dice? Ah, claramente a favor de las dos vidas. A favor de las dos vidas”.

“Salvemos las dos vidas”: el gesto de Mauricio Macri que generó debate en las redes https://t.co/yelBG0NX2E pic.twitter.com/v0dg795oXJ — LA NACION (@LANACION) 5 de octubre de 2019

El diario La Nación apunta que rápidamente, en redes sociales comenzaron a debatir en torno a la frase que repitió el mandatario y si ésta significaba o no un apoyo a los "pañuelos celestes" que se movilizaron el año pasado para evitar que el Congreso aprobara la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

“Creemos que hay una Argentina mejor para todos. Está mucho más cerca de lo que hoy podemos ver”, añadió un Macri eufórico frente a una plaza colmada. Macri les pidió a los mendocinos su acompañamiento en las elecciones del 27 de octubre.

“Quiero pedirles un voto categórico. Y quiero decirles para los pesimistas de siempre. Para los que nos quieren bajar los brazos: sí, se puede. Y se puede ganar la elección nacional porque en Mendoza se pudo”, lanzó.

Y reiteró su pedido de convencer “a cada amigo, a cada familiar, a cada compañero de trabajo que comparte nuestros valores pero que hoy por ahí está enojado por esta realidad económica que tenemos que enfrentar. Y hay que decirles que viene el alivio, que viene el crecimiento y que tenemos que seguir juntos”.

“Cuando empezamos a pelear contra el narcotráfico, dijimos no a las drogas, hay que cuidar a nuestros hijos. Tenemos 85 mil detenidos por narcotráfico en estos tres años y medio”, completó el Presidente.

Tras su visita a Mendoza, Macri continuará el próximo lunes en Tucumán y el martes en Neuquén. Luego recorrerá Córdoba, Entre Ríos, Salta y Olavarría, para completar 30 ciudades en la mayor cantidad de provincias.

El Cronista