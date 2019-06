Maneco Lovatto, el hombre que conoció su jingle viral por clientes a los que le vendía sandías

Yocemar Marino Lovatto, conocido ahora en todo el país como Maneco, estaba en su chacra en la localidad de Tranqueras, en Rivera, trabajando “como siempre” cuando de repente su teléfono se llenó de mensajes. Eran conocidos de distintos puntos del territorio uruguayo que le decían que habían escuchado el jingle que lo postulaba como alcalde, aunque él no sabía de qué le hablaban, ya que no conocía la pegadiza canción. "No sabía nada, eso vino de Montevideo. Me lo pasaron de ahí y me gustó. No hay ninguna crítica, soy un trabajador y una persona honesta", dijo en diálogo con El Observador.

“Votá al Maneco, que tiene el poder, votá al Maneco, porque es el mejor, votá al Maneco, es un trabajador, votá al Maneco, que eso es lo mejor”, dice el jingle que en las últimas horas circuló por todos los celulares.

Maneco tiene 40 años y es productor de sandías. Vive en Tranqueras y toda su vida votó al Partido Colorado. En 2015, luego de superar un cáncer de testículos, prometió que dado su buen pasar económico –es uno de los mayores productores de sandías del Uruguay– iba a ayudar a todas las personas que pudiera y decidió lanzarse a la política. “Un día tuve un problema de salud, estuve internado, tenía cáncer, me hicieron quimioterapia y prometí que si me curaba iba a tratar de ayudar a los más humildes”, recordó.

La aventura lo llevó a ser candidato a alcalde del pueblo que lo vio nacer y con la lista 10 de Vamos Uruguay recibió 301 votos, bastantes menos que los 2.063 que tuvo Milton Gomes, que ganó los comicios.

En diciembre de 2018, a falta de un año y medio para las elecciones municipales, resolvió que volvería a candidatearse, esta vez por la lista 123, que apoya a José Amorín Batlle y que lleva a Mauricio González, actual director general de Tránsito y Transporte de la comuna riverense, como candidato a intendente.

González –que trabajó con él en 2015– lo define como un “tipo muy gaucho” y un “muchacho joven” que con “mucho trabajo y sacrificio ha logrado avanzar en la vida”.

El actual director lo describe a través de anécdotas de la campaña que vivieron juntos y que asegura son más “conocidas” en el pueblo que el jingle que se viralizó en Montevideo. “Como saben que tiene un poder adquisitivo importante iba a la casa de un vecino, le pedía un colchón, y él iba y lo compraba. Luego otro le pedía una chapa y él iba y compraba. Todo de su sueldo”, dice. “Venía embalado y en determinado momento un gaucho lo mandó llamar y le dijo que lo iba a acompañar. Le preguntó qué necesitaba y el chacrero le dijo que nada. Siempre andaba con unos galgos para cazar liebres en el campo, entonces miró y le dijo te dejo los galgos que vas a precisar. Y se los dejó, ese es él”, cuenta González.

El jerarca municipal destaca que ser alcalde de Tranqueras podría “restarle” en su vida empresarial aunque a Maneco no le importa. Dice que en 2018 cultivó 100 hectáreas de sandías, que entre diciembre y marzo se pasa en el Mercado Modelo vendiéndolas, pero que también vende en Colonia, Carmelo, Tacuarembó y San José.

Sorprendido por la repercusión, Maneco Lovatto ahora busca al autor de la canción para agradecerle porque lo hizo "mucho más conocido". "La misma gente que me está comprando sandías me lo está pasando. Me salió bien. Es verdad lo que dice”, remata aunque todavía no definió si lo utilizará como jingle oficial de campaña.