Manini cuestionó "un exceso más" de Díaz en busca de "presionar a los fiscales"

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, defendió la solicitud formulada por su partido para destituir al fiscal de Corte, Jorge Díaz, pero se apartó de las declaraciones del diputado Eduardo Lust, quien dijo que si el Poder Ejecutivo no da lugar al pedido, los cabildantes deberían retirarse de la coalición de gobierno liderada por el presidente Luis Lacalle Pou.

"Cabildo Abierto hizo una petición bien fundada y ajustada a derecho, ante lo que entiende es un exceso, uno más, del fiscal general, que busca presionar a los fiscales. Cabildo Abierto no pone condiciones y tiene claro que la coalición es hoy la herramienta necesaria para encontrar las soluciones a los problemas de los uruguayos. Actuaremos con responsabilidad y seriedad, más allá de la opinión personal que los integrantes del partido puedan tener", dijo el senador a El Observador.

El senador Guillermo Domenech y el diputado Lust se reunieron este lunes en Torre Ejecutiva con Hebert Paguas, el director general de Presidencia, y le entregaron un escrito pidiendo la destitución de Díaz.

"Vinimos a pedir en aras de la independencia de los fiscales y en aras del prestigio de nuestra Justicia que se tomen medidas dada la debida intromisión del señor fiscal general de la Nación en la independencia de los fiscales que de él dependen", dijo Domenech luego del encuentro.

El motivo del rechazo de los cabildantes es la investigación administrativa que Díaz inició contra la fiscal de Carmelo Natalia Charquero, quien ratificó este viernes el archivo de la indagatoria contra el exintendente nacionalista Carlos Moreira por una serie de audios viralizados en los que se lo escuchaba aceptar extender una pasantía a cambio de sexo.

El sábado se supo que Charquero había militado en el Partido Nacional durante la campaña de 2014 y, ante la posible vinculación con el indagado, Díaz resolvió realizar una investigación a los efectos de otorgar todas "las garantías" a la fiscal y, al mismo tiempo, evitar "que fuera crucificada públicamente".

"Creemos que esta investigación es la gota que rebasó el vaso. Hay un cúmulo de irregularidades cometidas que afectan la independencia de los fiscales", señaló Domenech a la prensa. "No he sido yo sino los propios fiscales que han señalado que el doctor Díaz elige a quién adjudicarle los asuntos y es claro que en este caso lo que se está buscando es de alguna forma condicionar la opinión de la fiscal (Charquero)", añadió.

Además, los legisladores de Cabildo Abierto cuestionaron una supuesta filiación del fiscal de Corte al Partido Comunista. “Es público y notorio y corre el rumor que ha sido militante del Partido Comunista”, dijo Domenech sobre Díaz, según informó El País. "Recuerden cómo resolvió siendo Juez el 'caso Cdor. Felman', poseedor del arsenal de armas, explosivos, granadas, chalecos antibalas y municiones clandestino más grande incautado en la historia del Uruguay, ¿que dudas puede haber de su militancia política?", señaló el senador Raúl Lozano este lunes en Twitter.

El presidente Lacalle Pou y otros jerarcas del gobierno como el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, todavía no se pronunciaron sobre la solicitud de Cabildo Abierto. Lust dijo que para destituir al fiscal de Corte, el Poder Ejecutivo puede recurrir a los artículos 197 y 198 de la Constitución.

Este martes, el abogado constitucionalista redobló la apuesta y dijo que, si el gobierno no da lugar al pedido, su partido debería abandonar la coalición multicolor. “Cabildo Abierto deberá resolver con sus autoridades y en bancada. Pero si me pregunta cuáles son las consecuencias, las consecuencias son esas. Si me pregunta qué opino yo, creo que Cabildo Abierto debería dejar la coalición”, aseguró en el programa En perspectiva de Radiomundo.

Otros dirigentes de Cabildo Abierto han cuestionado la independencia y la actuación de la Fiscalía General de la Nación. Manini Ríos aseguró que el fiscal Rodrigo Morosoli estaba "mandatado" y que tenía "intencionalidad política" al investigarlo en el caso Gavazzo.