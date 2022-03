Manini Ríos apuntó contra el Partido Nacional: "Muchas veces hace una propuesta y se cierra"

Luego de la ajustada victorial electoral en el referéndum de este domingo y de advertir que la coalición no tiene margen de error, el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos apuntó este miércoles contra el Partido Nacional al señalar que "muchas veces" hace propuestas y luego "se cierra" en lugar de tomar los aportes que realiza su fuerza política.

"Se nos contempla, se nos escucha, pero muchas veces se sigue adelante por las soluciones previstas por un partido y no se consideran los aportes que se hacen", dijo a En Perspectiva acerca del rol de su partido en la coalición.

El legislador aclaró que sus críticas se dirigían al Partido Nacional: "Muchas veces el Partido Nacional hace la propuesta y se cierra en esa propuesta. Indudablemente, tiene un peso relativo mucho mayor al que podemos tener nosotros en el gobierno".

Como ejemplo, citó el proyecto de ley discutido en el Parlamento para exonerar de IVA por un mes al asado de tira, instancia en la que los cabildantes reclamaron -sin éxito- extender el beneficio por más tiempo y a otros productos al entender que era una medida "insuficiente". De todas formas, apoyaron la iniciativa manifestando sus reparos.

"Acá nadie está hablando de obligar, sino simplemente de sentarnos a una mesa y buscar una negociación", dijo. "Hay actores que han sido favorecidos por el Estado durante mucho tiempo y este es un momento de retribuir", agregó.

En el afán de fortalecer el funcionamiento de la coalición multicolor, Manini Ríos pidió que se dé lugar a las propuestas de su partido, que en distintas oportunidades, cree, quedan rezagadas. Así lo expresó: "Nuestros caminos a veces no son contemplados y creemos que hay que enriquecer la marcha de la coalición incorporando visiones que a veces son diferentes".

Una de las lecciones que le dejó el resultado del referéndum del pasado domingo fue, precisamente, que la alianza debe mantenerse unida y abierta a las distintas propuestas. "La coalición necesita a todas sus partes. Ni una de las partes está sobrando en la coalición. Quedó demostrado que es necesario trabajar todos en conjunto y no tener relegada a ninguna", expresó.

"De nada sirve sentarnos a una mesa si una parte no está dispuesta a ceder un centésimo. (...) Nosotros creemos que hay propuestas que tienen que ser recibidas, escuchadas y llevadas al terreno", resumió Manini.

El líder cabildante se refirió a la paridad del referéndum y aclaró su afirmación captada por El País acerca de que el resultado dejaba "nerviosos a todos". "Yo creo que nos dio un baño de realidad. La encuesta que realmente vale es la que hubo el domingo", dijo.

Y agregó: "Acá siguen habiendo dos bloques, muy similares a los que había en noviembre de 2019. Esa diferencia es prácticamente nula. Creo que cualquier persona debería coincidir con lo que yo digo en ese diálogo. Cuando hablo de errores, el error tal vez es no lograr el objetivo, no cumplir con lo que se prometió, no lograr que se reactive el mercado de trabajo, que no haya un clima de seguridad perceptible por toda la gente o que no se haga la reforma de la educación que todos estamos reclamando".