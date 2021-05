Manini Ríos: "Falta una disculpa pública" de Cipriani por atribuir irregularidades en ASSE a Cabildo Abierto

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, criticó la decisión del presidente de la Administración Nacional de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, al desvincular a cerca de 40 funcionarios del organismo en marzo por presuntos acomodos en el organismo y sugirió que, "si bien se apresuró" con sus declaraciones, luego, en un ámbito privado, "reconoció que se equivocó".

"Cipriani se apresuró en sus primeras declaraciones y después rectificó todo lo que dijo. Faltaría una disculpa pública, nada más", aseguró este martes en La Diaria sobre el argumento del jerarca para cesar a 30 funcionarios que, según explicó, habían ingresado sin la aprobación del Directorio, pero con el aval de Enrique Montagno, entonces vocal del organismo e integrante de Cabildo Abierto.

Convencido de que existió "cierta intencionalidad" de involucrar a su partido en un hecho de carácter "clientelístico", el ex comandante en jefe del Ejército dijo que la instancia se asemeja a "políticas de otros partidos de otras épocas" y que Cipriani luego "rectificó todo lo que dijo".

"Quedó bien claro que en ASSE Cabildo Abierto propuso 47 cargos de 500 y pico que se repusieron en un año, o sea que, incluso, la proporción fue bajísima en el conjunto. Y quedó bien claro que no hubo ninguna designación irregular, que es lo que él (Cipriani) dijo en primera instancia. Después lo entendió. Incluso, a algunos pocos que él había separado del cargo los volvió a incorporar, porque se comprobó que todas las designaciones fueron hechas dentro de la normalidad", señaló.

Por otro lado, el senador, disconforme con la postura que adoptó el gobierno para negociar una extensión de contrato con la empresa belga Katoen Natie, admitió que le "rechina" que el vínculo se extienda hasta 2081.

"La negociación se hizo a puertas cerradas. Nosotros nos enteramos de esta negociación cuando ya estaba firmada. Eso nos llamó la atención", dijo.

En línea a lo expresado por el diputado Eduardo Lust, quien hace unas semanas manifestó sus discrepancias respecto al contrato de la compañía en el puerto, Manini Ríos sostuvo que, aunque el entonces ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, le explicó que la inversión de US$ 455 millones "solo se justifica con un tiempo prolongado de concesión", aún no comprende cómo el país, "según los asesores del ministerio, iba a perder" un juicio por US$ 1.700 millones.

"¿Se violaron normas y por lo tanto se dio pie a ese juicio? ¿Quién es responsable de violar esas normas? ¿Qué dijeron los sucesivos directorios de la ANP (Administración Nacional de Puertos) a lo largo de estos años, cuando se violaron esas normas? Queremos saber bien eso antes de tomar postura, pero coincido con el diputado Lust: a mí me rechina que sea haya concedido 50 años más a una empresa, más los 30 iniciales que tenía; (eso) hace que esté hasta 2081", justificó sobre el pedido de informes que realizó para conocer con profundidad el caso.