Manual de cómo se empobrece la toma de decisiones: argumentos rengos y menos información

Aquí estamos sobre el final de una nueva semana en la que, lamentablemente, no podemos hablar de otra cosa que no sea el covid-19. Pero hoy el abordaje te lo planteo desde otro lugar, dado que hasta ahora hemos intercambiado mucho sobre el ruido político, las peleas constantes entre los dirigentes y lo poco que se escuchan oficialismo y oposición. En esta oportunidad quiero ir un poco más profundo, para analizar la forma en que como sociedad estamos tomando las decisiones. ¿Qué tan bien razonamos y argumentamos? ¿Cuánto incide ello en la posterior toma de decisiones de las autoridades? ¿De quién es responsabilidad que el debate no se empobrezca? ¿Cuánto incide en la toma de decisiones tener mala información o cada vez peores datos?