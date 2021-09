Márama: así fue el regreso de la banda de Agustín Casanova a los escenarios después de casi cuatro años

Sobre las ocho de la noche del martes, las luces del teatro Movie en Montevideo Shopping se apagaron, la pantalla se encendió y, bajo el lema "Volvió el verano", imágenes fugaces de los mejores momentos que Márama vivió como banda entre 2014 y 2018 pasaban al tiempo que la voz en off de Agustín Casanova, líder de la banda, narraba acerca del sueño de volver a los escenarios con ese grupo uruguayo que lo llevó a tocar en varios países de Sudamérica y hasta ganar una Gaviota de oro en el Festival de Viña del Mar en 2017.

"Dicen que los sueños son cosas imposibles. Que son caminos tan imposibles de llegar que algunos se rinden antes de empezar. Que los días pasan y se acaban, persiguiendo algo que no existe. Y, sobre todo, que hay cosas más importantes que seguir lo que realmente nos hace feliz. Pero al mismo tiempo, una, y otra, y otra vez, nuestra mente sabe que todo es posible. Sabemos que si la vida nos puso ahí es por algo, y que vale la pena cada minuto, cada día y cada mes que nos esforzamos por encontrar nuestra meta. Y hoy llegamos a nuestra meta –listos, unidos y ansiosos– para empezar la siguiente carrera que nos tiene la vida". Con esas palabras, Casanova introdujo el regreso de Márama a los escenarios después del conflicto que tuvieron sus integrantes con el entonces dueño de la marca y líder de Rombai, Fernando Vázquez, a finales de 2017. Luego de una larga disputa, los músicos lograron quedarse con el nombre que los había llevado a la fama.

En la sala, que no estaba colmada por protocolos sanitarios y adonde solo podían concurrir invitados –estaban Fabián "Fata" Delgado, El Reja y Soledad Ramírez (ex Mala Tuya), entre otros–, proyectaron el videoclip de la canción con la que inauguran esta nueva etapa, Ya no llora, rodado en un día gélido en Colonia mientras simulaban disfrutar del verano, la estación del año más asociada a su música. Luego la pantalla se levantó y dieron un breve show que incluyó temas de su anterior era, como Bronceado, Loquita, Una noche contigo, Todo comenzó bailando, Era tranquila y Nena.

Desde la tribuna, algunas fanáticas que habían conseguido ser invitadas cantaban a viva voz los temas como si el tiempo jamás hubiese pasado, otros filmaban con sus celulares y transmitían en vivo a través de redes sociales, mientras que los padres y hermanas de Casanova miraban el show desde la primera fila acompañados por el ganador de Got Talent 2020, Diego Coronel.

La mayor novedad para los seguidores del cantante pop uruguayo era la vuelta al grupo de Pablo Arnoletti, uno de los antiguos miembros que quedó relegado en 2018 ante el conflicto, ya que su vínculo contractual era con la marca Márama. Casanova se encargó de hacerlo hablar, cantar y bailar, y así mostrar que la dupla sigue viva.

Pablo Arnoletti y Agustín Casanova en el escenario para la presentación del regreso de Márama

"Estamos muy contentos de estar acá, realmente muy felices de volver. De que vuelva Pablo, en realidad, porque nosotros no nos separamos. Estamos alegres de verdad, de volver a sacar canciones con Márama, de volver a juntarnos. Creo que rejuveneció –no es que estemos viejos– pero nos dio una motivación extra hacia la música. No solo hablo por mí. Fue una etapa de nuestra vida rara, que nos hizo muy bien y que en un momento desapareció. Todos nos llenamos un poco de miedos, de incertidumbre, de inseguridad. Y fue un poco extraño saber que íbamos a volver, porque le sumamos miedos; había mucha presión. Hay gente que espera mucho de la banda", dijo Casanova en un discurso que se extendió algunos minutos más porque entendía que tenía "mucho para decir" después de tanto tiempo.

Tras el show, llegó el turno de las entrevistas con la prensa y fotos con algunos niños que habían logrado colarse al backstage.

El exintegrante de la banda que no volvió al proyecto fue Alejandro Vázquez, hermano de Fernando. El resto de los que componen ahora Márama son algunos de los músicos que ya tocaban con ellos antes de la separación y que continuaron junto a él durante el período solista de Casanova: Agustín Duarte (batería), Martín López (guitarra) y Matías Bessón (bajo). Los cinco son ahora la nueva cara de la banda, que intentará volver a posicionar a la cumbia pop en lo más alto de los rankings musicales.