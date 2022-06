Marcelo Balcedo: “He hecho evasión en algún momento pero no lavé dinero”

Le quedan dos años para cumplir la condena que aceptó en 2020 para cerrar la causa. Cuando se venza ese plazo, Marcelo Balcedo será entregado a la Justicia argentina que reclamó su extradición y fue concedida. En octubre de 2020 la Justicia uruguaya validó el acuerdo por el que el sindicalista y “empresario de medios” –como se define– se declaró culpable de lavado, contrabando y tráfico de armas. Su esposa Paola Fiege fue condenada en el mismo acuerdo por asistencia al lavado. Luego de haber estado presos, ahora cumplen prisión domiciliaria en la chacra El Gran Chaparral de Playa Verde, que compró en 2011. Pueden salir de la casa pero a las 10 de la noche tiene que estar de regreso. La policía puede llegar en forma aleatoria a controlar que cumplan con la medida.

En la mañana de este jueves, Balcedo recibió a El Observador en su chacra para hablar del caso. El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (Soeme) que es acusado en su país de desviar millones de los aportes de los afiliados, disparó contra la Justicia de su país a la que acusó de armar una causa política para perjudicarlo en asociación con el gobierno de Mauricio Macri. Aseguró que en Uruguay el exfiscal de Corte Jorge Díaz colaboró con esa trama, y la Fiscalía lo extorsionó. Negó haber lavado dinero aunque admitió que evadió y tenía millones "en negro". Amenazó con numerosos juicios al Estado.

Anunció un juicio al Estado uruguayo por US$ 22 millones porque dice que le hicieron perder un negocio en Estados Unidos de alquiler de aviones. ¿Cómo era el negocio?

El negocio era relativamente sencillo. Vos cuando comprás aviones no los comprás al contado, los comprás en leasing, lo vas pagando en cuotas con respaldo de un banco. Casi siempre los aviones se pagan con el producido del alquiler y de un montón de cosas que hace que la cuota esa se pague sola.

¿Eran aviones para vuelos privados?

Para vuelos privados. Mi idea era comprar una empresa en Uruguay que tenía un avión bimotor que venía con la empresa. Las condiciones que da el Estado, para que vos puedas poner una empresa de aviación uruguaya privada son excelentes: te subsidian el combustible, la importación de los repuestos que necesites, no pagás IVA. Y yo vi la oportunidad. No hay otra en Uruguay, o no había en ese momento. Ya había pagado con este sistema más de la mitad del leasing, US$ 3 millones, y aparte tenía un contrato en vigencia por US$ 6,5 millones que me permitía pagar los dos aviones. Entonces básicamente el negocio, cuando vos hacés esto es: disfrutás tu avión, se paga alquilándoselo como se lo he alquilado, por ejemplo, a Marcelo Tinelli o a otros tantos.

¿Es un avión con qué autonomía?

Autonomía para ir de acá a Miami sin parar, o cruzar a Europa sin parar. El Gulfstream es un avión muy grande, tiene esa ventaja. No hay muchos en la zona. Y yo se lo había dado en concesión a la empresa que le estaba comprando, que me estaba haciendo lo que se llama el management. Entonces estés vos o no estés, la empresa va haciendo todo, te alquila y ya va haciendo todo. Ellos te manejan todo el negocio.

Zoológico Cuando se le pregunta por el zoológico Balcedo se molesta: “¿Qué zoológico, porque tengo carpinchos, ovejas y vacas, o llamas?”. Cuenta que las llamas se los compró “a un tipo en la ruta 8”. “Si vos querés te vende un yacaré”. Los animales que están momentáneamente en una reserva le serán devueltos, entre ellos los guazuvirá, que, dice, son autóctonos y estaban en el campo cuando lo cerró.

¿Y la fiscalía por qué incautó el avión?

La Fiscalía ilegalmente lo paró cuando iba a salir, porque tenía lo que se llama un mantenimiento programado. En un operativo cinematográfico, cruzó unos jeep en la pista. No te estoy jodiendo, fue así.

¿Ya tenía la autorización para despegar y lo pararon?

Pero ¿por qué pasó eso? Porque querían hacer algo cinematográfico. Hicieron todo ese montaje porque lo que necesitaban era la ficción. Todo ese trabajo, toda esa inversión me la hicieron perder.Yo no tengo que demostrar nada porque lo que te estoy contando lo dice la Fiscalía, lo dice la Justicia.

¿El avión se lo devolvieron?

Después de hacerlo pedazos, porque un avión parado cuatro años se destroza, se lo devolvieron a la empresa. Imaginate, ahí va a haber otro juicio, de la empresa dueña del avión. Esa es otra historia porque yo no soy el dueño. O sea, lo que me hicieron perder a mí fue un negocio de US$ 22 millones.

Camilo dos Santos

Marcelo Balcedo en El Gran Chaparral, su casa de Playa Verde, en Maldonado

Dijo que va a entablar otros juicios.

Me acusaron durante cuatro años de ser narcotraficante.

Testaferro de la Banda de los Monos, de Rosario.

De la Banda de los Monos que son una manga de sucios. Pero aparte de eso mis medios de comunicación durante años han combatido en mi país, es más, han descubierto que había un juez en Salta que era supuestamente el defensor de ir contra todos los narcotraficantes, lo echaron y terminó preso por una investigación que hace mi diario. A los tres meses de iniciar esto el juez de Rosario le mandó a decir que no tenía nada que ver yo y que ni siquiera estaba mencionado en la causa.

Su segundo en el gremio, Mauricio Yebra, fue acusado de tener a su nombre 15 automóviles que estaban en poder de miembros de esa organización narco.

El segundo no, porque no es segundo. Nunca fue partícipe de mi sindicato. Es mi secretario, que actualmente sigue con prisión domiciliaria en mi país, un tipo que no hizo nada. ¿Sabes cuál es la relación entre Mauricio Yebra y la Banda de los Monos? Que el auto de él estaba asegurado en la misma empresa que aseguraban los autos de los Monos. Es como que yo te dijera que vas a la misma panadería. No te estoy haciendo un chiste, esto es verídico.

¿Va a hacer un juicio por difamación porque lo trataron de narcotraficante?

Es una difamación internacional, me trataron de todo. Me dijeron que pertenecía al narcotráfico, después hacete cargo de lo que dijiste. Vamos al hecho de fondo, pretendían o pretendía la Fiscalía uruguaya hacerme juicio en Uruguay por una supuesta malversación de fondos de un sindicato en Argentina. No he escuchado disparate como ese en mi vida.

Pero usted hizo un acuerdo con la fiscalía en el que admitió haber lavado dinero, así como contrabando y tráfico de armas. Se declaró culpable.

Fue extorsivo ese acuerdo. Fue una extorsión institucional, cuando vos tenés todas estas propiedades y tenés millones de dólares... si yo no hacía el acuerdo no recuperaba las cosas que tenía y no podía seguir viviendo, no podía volver a abrir el diario en mi país, volver a hacer funcionar la radio, tenía que estar parado. ¿Sabés cuándo me devolvían la guita? Dentro de diez años.

O sea que dice que es inocente pero se declaró culpable para recuperar los bienes.

¿Pero a vos qué te parece? ¿Vos qué harías? Si me estaban mandando plata mis amigos de Argentina. Ahí recuperé US$ 2,6 millones, casi todas mis propiedades, menos los cuatro coches argentinos (que se remataron) y la casa de la costa.

¿Los autos cómo los trajo?

Por Buquebus. ¿Vos escuchaste alguna vez que alguien contrabandee autos argentinos por Buquebus y nunca los venda?, ¿cuál es el contrabando? No existe.

¿Presentó los papeles cuando los trajo por Buquebus?

Todo, absolutamente todo. En el momento que a mí me detienen había un solo auto que se había pasado de la fecha límite y la multa era de US$ 75. Todo lo demás lo compré acá en Uruguay.

Y la plata, los US$ 6 millones que estaban en cofre fort, ¿cómo la trajo?

Yo hace más de 30 años que soy empresario. Entonces, cuando vos sos empresario tenés plata de todo tipo. Plata que declarás y plata que no declarás, como tienen todos los empresarios. El que diga que declara hasta el último peso, te está mintiendo. Durante todos los años que vine me lo fui trayendo. Yo no la quería meter en el sistema porque era plata no declarada. El representante de la agencia antilavado uruguayo, cuando lo llamaron a declarar al Senado uruguayo, declara que yo nunca había violado la ley.

El cuerpo que apareció en El Gran Chaparral

Balcedo contó que el caso se aclaró, y que se supo que era un joven de un asentamiento de la zona que “robaba para drogarse”. “No sabemos qué le pasó. O alguien le pegó o se cayó. Preguntale a la guardia policial que estaba a 800 metros” de donde lo encontraron. En ese momento Balcedo y Fiege tenían custodia policial.

En Argentina la Justicia dice que si bien usted no ha podido declarar, están todas las pruebas de la malversación de los fondos del sindicato que dirigía.

Mentira, escuchame, no, no, pará. Te voy a explicar. Tengo a mi secretario hace cinco años preso y supuestamente iban a juicio hace un año y lo están postergando el juicio, ¿sabés por qué? Porque no tienen pruebas. Es todo mentira. (El juez argentino del caso Ernesto) Kreplak que es una bestia peluda, es un tipo que entró a la Justicia por la política y fue a hacer un operativo político. Esto fue hecho a propósito porque yo era dirigente sindical y había conseguido algo para todos los trabajadores que se les ajustara el salario según el INDE cada tres meses, lo que se llama cláusula justa automática. Lo hice yo y lo copió todo el movimiento obrero argentino. En el año 2018 me llama el que apareció en la causa y me cuenta lo que le iban a hacer a Medina...

¿Qué fue lo de Medina?

Hay un video en Argentina donde se muestra filmado a (el expresidente Mauricio) Macri, a los empresarios, al ministro de Trabajo (Marcelo Villegas), al ministro de Justicia, a la gente de la agencia de inteligencia y a otros grupos de gente más en la oficina del Banco Provincia armando una causa entre todos para meter preso al dirigente sindical Juan Pablo Medina y el mismo ministro de Trabajo reconoce que si fuera por él armaría una Gestapo antisindical para meter a todos los sindicalistas presos. O sea eso básicamente es una asociación ilícita con todos los delitos que te imagines. ¿Cuál era el problema? Que yo no iba a aceptar eso.

En 2007, la Justicia ordenó su detención por una coacción contra un senador con el fin de obtener la sanción de una ley y la designación del subinterventor del Hipódromo de La Plata.

Yo nunca presioné a nadie por ninguna ley, vamos a ser claros, a ningún parlamentario ni a nadie. Yo no soy de presionar. La forma mía de hacer... yo soy un empresario de más de 30 años. Yo cuando tenía 31, 32 años tenía un patrimonio ya declarado de US$ 7,5 millones.

¿Cómo hizo esa plata?

Trabajando. Soy ingeniero. Tengo dos maestrías. Abrí un diario, tengo 18 radios.

¿Y me va a decir que con un diario provincial y radios se hizo millonario?

Yo hacía millones de dólares.

Camilo dos Santos

El Gran Chaparral, la casa de Marcelo Balcedo en Playa Verde, Maldonado

Pero no es lo mismo ser el dueño de La Nación o Clarín que del diario Hoy de La Plata

Clarín gana por mes cientos de millones y yo ganaba un millón de dólares por mes. Uruguay tiene tres millones de habitantes, Argentina tiene casi 50, entonces cuando tenés la radio más escuchada y tenés el diario más importante de la capital de la provincia de Buenos Aires tenés acceso a un montón de cosas, te facilitan hacer negocio de todo tipo y sobre todo la publicidad no es la misma que recibe, por desgracia, El Observador o El País porque el mercado interno es de tres millones. Muchas de esas cosas son negocios que se hacen de mil maneras distintas. Si vos me decís, ´Marcelo, ¿hay algún negocio que hayas hecho donde evadiste impositivamente?´ Y sí, como hacen todos los empresarios. He hecho evasión en algún momento. Lo que yo jamás hice es no pagar los aportes patronales como corresponden, todo el mundo en blanco, el sueldo al 100%. Está claro eso, soy un dirigente sindical.

“Cuando tenés el diario más importante de la capital de la provincia, tenés acceso a un montón de cosas, te facilitan hacer negocios de todo tipo”

Lo del sindicato también es curioso cómo llegó por herencia de un cargo de su padre.

Yo llego al sindicato porque mi papá se enferma, le agarra parkinson y el sindicato estaba por desaparecer.

¿Pero cómo alguien que no es del rubro termina dirigiendo un sindicato?

Vos cuando sos el hijo de un dirigente sindical tenés el sindicalismo en el ADN. Yo cuando iba a estudiar a la industrial iba a almorzar al sindicato, o sea, me conocen desde que era un nene.

¿No se hicieron elecciones?

Totalmente, se hizo una elección y ganamos ampliamente. Primero iba mi papá como candidato a secretario general. Yo fui adjunto, tuve que asumir porque lamentablemente ese año fallece mi papá y después fui reelecto. Ni mi papá ni yo tuvimos jamás una sola denuncia porque faltara un peso en el sindicato. Kreplak inventa lo de los Monos, porque cuando van a ver el patrimonio que yo tenía y lo que recaudaba el sindicato no cerraban los números. Yo tengo un patrimonio de casi US$ 40 millones.

¿Entonces su explicación es que esto es política y Macri están detrás?

Es política. Se hace un acuerdo con la gente de Uruguay para hacerme toda la malignidad. Porque si no, disculpame, ¿para qué me manda detener en Uruguay? ¿a dónde me iba a fugar?

¿Por qué Uruguay, o la Fiscalía, estaría interesado en hacer un acuerdo con Macri para que usted fuera preso?

Les servía porque yo era un sindicalista VIP como me dijeron. (Los fiscales Alejandro) Machado y (Natalia) Colotuzzo me dijeron en la audiencia que nosotros éramos peores que dos asesinos, no te estoy jodiendo. Me encantaría ahora, que estoy libre, a ver si se animan a decírmelo en la cara. Díaz se quería proponer para ser ministro de la Corte. Hay vínculos con el Partido Comunista. Entonces lo que tiene Díaz, junto con ese grupo de fiscales y con Interpol es una banda, eso era una banda con todas las letras para ir asaltar, robar y demás. Ese Pepín Rodríguez Simón, que armó toda esa trampa en Argentina con el macrismo, es el que defiende ahora Jorge Díaz, ¡oh casualidad! Mirá vos. Y luego viene la otra parte de la extorsión, cuando yo tengo que ir a firmar, ellos no querían firmar. (Rodríguez Simón pidió asilo político en Uruguay y Díaz, que ahora se dedica a la actividad privada, es su defensor).

¿Qué es lo que no querían firmar, si ustedes propusieron varios acuerdos a la Fiscalía para cerrar la causa?

Eso fue después que asumió la defensa el mejor abogado penal del Uruguay, Marcelo Domínguez... Yo le inicié un juicio civil a todos los fiscales personalmente. Y ellos no querían firmar el acuerdo hasta que yo declinara los juicios civiles personales contra los fiscales. Eso, acá, en Argentina, en Tailandia, es extorsión.

¿Va a denunciarlo penalmente?

Con el amigo que está a cargo ahora de la Fiscalía de la Corte (en relación al fiscal de Corte, Juan Gómez). Cuando se den las condiciones y pongan un fiscal en serio. Pero mientras tanto ¿qué querés que haga? Lo denuncio públicamente.

No se entiende esa correlación que hace entre Macri y la Fiscalía a la que vincula con la izquierda.

¿Nunca te dijeron los contactos entre la ultra izquierda y la derecha?

¿Qué ultra izquierda? ¿Dice que la Fiscalía es la ultraizquierda?

Pero por favor, en la Argentina la izquierda siempre estuvo del lado de los gorilas, siempre estuvo en contra del pueblo. Siempre.

¿Cómo se lleva con el kirchnerismo?

El kirchnerismo es una sección de las 700 que tiene el peronismo, el peronismo no es un partido, es un movimiento. Mi secretaria adjunta fue candidata a diputada por Unidad Ciudadana, con Cristina (Fernández). Yo puedo ser crítico con Cristina o puedo ser crítico con (el presidente argentino) Alberto (Fernández). Pero lo que yo jamás haría es apoyar a Macri. Es todo lo contrario a lo que es el peronismo. Acá viene la otra asociación errónea en Argentina que macrismo es (el presidente Luis) Lacalle Pou, nada que ver.

¿Acá tiene contactos con políticos?

No, no. Yo soy argentino, ni siquiera apliqué para ser residente porque yo no tengo actividad económica acá, entonces me parece un absurdo que yo opine de cuestiones políticas. Me parece una falta de respeto porque hay un montón de gente que cree en el Frente Amplio y que cree en los blancos, o en los otros partidos que están gobernando. Te aclaro que una de las cosas que voy a destacar es la reacción del pueblo uruguayo conmigo, porque mis vecinos de Piriápolis tuvieron gestos de cariño y de afecto que no los viví en ningún lado.